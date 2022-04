Esto es lo que se sabe de la separación de Will Smith y Jada Pinkett.

Will Smith no deja de ser noticia a pesar de que aún no ha pasado un mes de la ceremonia de los Oscar donde abofeteó a Chris Rock luego de un chiste innecesario sobre la apariencia de Jada Pinkett. Lo que en su momento se vio, para ciertas personas, como una señal de una relación que iba bien ha demostrado ser lo contrario pues al parecer estarían cerca de divorciarse.

Los hechos indican que el actor y la actriz ya no tendrían manera de recomponer su vínculo pues las cosas “no dan para más” según algunos medios de Estados Unidos, lo cual sorprende pues llevan ya 26 años de matrimonio y han estado lejos de la inestabilidad durante buena parte de la relación.

Si esto se confirma serían muy malas noticias para Will Smith, pues hay que agregar que además de esto en el plano profesional las cosas han ido mal, ya que hay compañías que cancelaron proyectos que lo tenían como protagonista, además de que renunció hace unas semanas a ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Qué han dicho Jada y Will tras lo que pasó en los Oscar?

Desde la ceremonia ninguna de las partes ha emitido comentario alguno salvo el actor ofreciendo disculpas a Chris Rock como a la misma Academia por el hecho que protagonizó. Sin embargo, del plano personal actual no hay nada que destacar.

Se sabe que ha habido infidelidades en el pasado pues la misma Jada Pinkett ha reconocido que ha engañado a su esposo. Sin embargo, la relación continuó pero todo indica que este escenario es más complejo y desde ese lado no estarían pintando bien, así lo dejó ver la actriz al asegurar que su esposo se había equivocado y había exagerado en su reacción que dio la vuelta al mundo.

