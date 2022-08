William Valdés rompe en llanto tras terminar con su amor tóxico.

Nuestro panel de lujo Rosita Pelayo, Sergio Mayer, Jacky de La Academia, Mariana Ávila, William Valdés y la tanatóloga Audrey Vera se dieron cita en la sección No hay punto medio de nuestro programa Venga la Alegría.

El tema de este día es: ‘Sé que no me conviene pero no puedo dejarlo’.

El tema Se que no me conviene pero no puedo dejarlo fue punto de debate esta mañana, haciendo referencia a aquellos amores tóxicos que son difíciles de dejar.

Sin embargo, nuestro querido William reveló que atraviesa por un doloroso momento, pues está en proceso de superar y salir adelante de un amor tóxico.

“Yo lo estoy viviendo. Uno se da cuenta cuando la relación no va para ningún lado. Te das cuenta cuando en verdad te empieza a hacer daño. Yo creo que la gente sigue en relaciones tóxicas por la costumbre”, dijo en el foro de VLA.

William Valdés rompe en llanto en Venga la Alegría

La tanatóloga Audrey Vera confesó que para superar un amor tóxico es necesario implementar el amor propio; sin embargo, nuestro querido Willy no pudo evitar romper en llanto tras vivir su propio duelo.

“Cuando sentí que no me dajaba respirar fue cuando me di cuenta que era una relación tóxica”, dijo en la sección No hay punto medio, revelando que uno de sus más grandes miedos era el abandono.

“Estar aquí, en este segmento, me rectifica la decisión correcta que tomé. Me di cuenta que sí estaba en una relación tóxica donde ya no podía más. Lo di al 100% todo para que esta persona estuviera feliz, pero yo no estaba feliz. Me doy cuenta que tomé la decisión correcta al salirme de esta relación”, continuó.

William Valdés agradeció a su viejo amor por los buenos momentos y aseguró que “es momento de seguir adelante y darnos cuenta que no va para ningún lado”.

