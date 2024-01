Yeri Mua explota y condiciona a Dani Flow tras fuerte polémica; qué le dijo

En medio de la intensa polémica que envuelve al cantante de reguetón Dani Flow, la reconocida artista y también influencer Yeri Mua ha salido a la luz con una contundente declaración, desmarcándose por completo de las controversias que rodean a su colaborador musical.

Cabe recordar que la situación se desencadenó después de que Daniel realizara comentarios despectivos sobre mujeres feministas y el caso de Nath Campos, así como el de Rix, generando así una ola de críticas y la consiguiente cancelación.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre el caso de Dani Flow?

Yeri Mua, quien previamente había colaborado en una nueva canción con Dani Flow (que aún no sale), expresó su posición firme y clara. La artista no solo pidió no ser vinculada con las polémicas de su compañero, sino que también exigió una disculpa pública dirigida a todas las mujeres afectadas por los comentarios misóginos.

En sus declaraciones, Yeri enfatizó que no estaba dispuesta a ser etiquetada en contenidos relacionados con el escándalo y señaló que no era responsable de las acciones ajenas.

Lo más impactante de esto es que la joven de 22 años de edad advirtió que la colaboración musical que compartían nunca vería la luz si no recibía una disculpa sincera por parte de Dani Flow. Además, descartó cualquier participación en eventos en vivo relacionados con el reguetonero.

Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?

Ante la presión y las críticas que recibió por su supuesta conexión con Flow, la influencer envió un fuerte mensaje instando a detener el hate en su contra, dejando claro que no tenía ninguna relación con las polémicas del reguetonero. “Ahora sí déjenme en paz. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis gracias y buenas noches”, concluyó la jarocha.

