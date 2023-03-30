Ximena Sariñana criticó comunicado de patronato de feria de Texcoco.

A dos días de presentarse en el Festival Pal Norte en Monterrey, Ximena Sariñana admite que los ánimos no están del todo bien, luego de la brutal golpiza que fue víctima su jefe de producción, Luis Miguel Melche, al término de un concierto de la Feria de Texcoco.

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Estamos, obviamente, muy sacados de onda por todo lo sucedido, pues nada, al pendiente de lo que él pueda necesitar. Nos complica muchísimo, porque Melche es la cabeza de nuestro equipo, él es el production mánager y es el encargado de ver toda la logística de todo lo demás, olvídate de la complicación que al final eso se resuelve, pero los ánimos están muy tristes, muy bajos; estamos todos muy afectados

La cantante, narró a la prensa cómo se produjo el violento ataque en contra de su equipo.

Lo atacaron alrededor de cinco o seis hombres, no estamos seguros y lo dejaron pues, obviamente muy mal, encerraron a mis músicos en su camerino y a todo el resto del staff y no los dejaron salir, así que nos hace pensar en que fue algo completamente premeditado. No, no tenemos la menor idea

Y sobre la seguridad que la Feria debió ofrecerles, Sariñana comentó:

Siempre, nosotros pedimos seguridad, como parte de los requisitos, del protocolo, al final había una seguridad y quién sabe cómo, pero estos hombres entraron con la seguridad

¿Qué dice del comunicado que publicó el patronato?

En relación con el comunicado emitido por el patronato de la Feria de Texcoco, Ximena dijo:

Me parece que es un comunicado bastante débil, se tendría que, se deben de hacer más responsables, ya se levantó la denuncia, estamos haciendo, ahora si todo lo que nos toca a nosotros de nuestra parte para dar con los responsables

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Y, agradeció el apoyo que ha recibido en estos días.