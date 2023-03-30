Natalia Alcocer fue detenida tras salir de una audiencia. ¿Qué pasó?

El día de ayer, Natalia Alcocer fue detenida al salir de una audiencia por la pensión para la manutención de sus hijas, ya que no atendió una convivencia de las niñas con el papá de estas, pero aseguró que no fue notificada.

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Vean todo lo que planeó el señor, está aquí uno, dos, allá está el otro policía grabándome, acá está otro policía y la señorita me van a arrestar 12 horas. No, no estoy sola, está aquí mi papá, están mis abogados, también está aquí parte de la prensa, el joto este obviamente no salió, tenía todo planeado, por favor pasen este video a el secretario Omar García Harfuch, pasen este video a la Licenciada Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo

Tras la detención, la influencer tuvo que ser llevada al hospital, porque tuvo contracciones prematuras por su embarazo de siete meses, pero este miércoles tuvo que regresar a una nueva audiencia para ver al padre de sus hijas.

Bendito Dios me están apoyando, gracias al secretario, lo que pasó el día de ayer estuvo muy raro y pues bueno, esto nada más es una muestra de lo que el señor es capaz de hacer con tal de seguirme violentándome. Porque no se presentó a la niña, el señor puede ser un golpeador, un violentador, cosa que él dice que no es cierto, su abogado dice que en los videos se ve claramente que él se está protegiendo de que yo lo estoy golpeando, no pagar 22 meses pensión y yo, porque no presenté a la niña a una convivencia donde no se me notificó, donde se estaba notificando a una dirección que no es mi dirección…

¿Qué dice su padre sobre la situación que enfrenta su hija?

Eduardo Alcocer, padre de Natalia Alcocer mostró su apoyo para con su hija por la complicada situación que enfrenta con Juan José Chimal, quien es el papá de sus nietas.

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