Yadhira Carrillo tomará acciones legales contra quienes la difaman.

Yadhira Carrillo no se quedará de brazos cruzados, ante el rumor vertido por un programa que se transmite en YouTube, asegurando que mientras su esposo Juan Collado sigue en prisión, ella inició una relación con un millonario italiano.

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Y, será el abogado Guillermo Pous, quien tome cartas en el asunto para que quien hizo circular dicha versión sea obligado a probarla.

Decidimos que este tipo de temas los lleve directamente el Licenciado Pous, que sabes que es top en estos temas, lo que digan que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que, a partir de ahora de un comentario, haga un dicho que lo apruebe, nada más así de simple

Es increíble ver cómo de repente, se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma, es increíble cómo una persona puede ser capaz con la mano en la cintura de crearte toda una historia alrededor, muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos

Digo, no me extraña que es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar

Yadhira Carrillo habla de la salud de su esposo Juan Collado.

Por último, aseguró que a Juan estos rumores no le agobian, pues prefiere enfocarse en su salud la cual se ha visto mermada en los últimos meses.

Tiene problemas de corazón, tiene problemas de presión alta, tiene problemas de colesterol; toma sus medicamentos respectivos, porque es muy disciplinado y es muy ordenado. Y, les mando a todos en el estudio mi cariño, gracias porque siempre vienen a preguntar qué está pasando, nunca pasa nada. La verdad es que, con nosotros, nosotros Juan y yo seguimos siendo los mismos

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