Yadhira Carrillo revela que sufre enfermedad por ver a su esposo en prisión.

Yadhira Carrillo confiesa que vive difíciles momentos, luego de que Juan Collado fue privado de su libertad por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Recientemente, la actriz llegó a visitar a su marido al Reclusorio Norte, donde confesó a la prensa que le diagnosticaron presión alta.

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘Bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, (es un tema) pesado, muy difícil”, declaró a los medios.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda para (dar entrevistas) pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”, continuó.

Yadhira Carrillo no dejará de visitar a Juan Collado

Yadhira Carrillo expresa que no dejará de apoyar a Juan Collado, pues es el “amor de su vida”.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí", dijo afuera de prisión.

La actriz confirmó que su salud se deterioró desde hace tres años, pero no piensa dejar de apoyar a su marido.

“Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político ni servidor público. Al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre”, concluyó.

