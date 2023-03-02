Yadhira Carrillo tenía la esperanza de ver libre a Juan Collado.

Quiero estar aquí parada esperando, parada, parada, aquí esperando a que lo saquen, aquí lo quiero esperar, aquí afuera lo quiero esperar y yo me lo quiero llevar a mi casa ahorita, en este momento

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Así de determinada, Yadhira Carrillo arribó este martes al Reclusorio Norte con la esperanza de que su esposo Juan Collado, preso desde 2019, saliera libre de una vez por todas. Luego de que salieran a la luz, documentos que apuntan a que desde el 2020, la Fiscalía General de la República acordó él no ejercicio de la acción penal en contra del famoso abogado.

Toda la emoción del mundo, yo espero que esté aquí afuera en este instante, ahorita, hoy, este día, martes 28 de febrero, después de cuatro años injustamente adentro vengo por él

¿Qué sería lo primero que haría al salir de la cárcel? La actriz reveló la necesidad que tiene que Juan Collado vea a sus hijos de forma inmediata.

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Llevármelo a la casa que vea a sus hijos, necesito que vea a sus hijos, Luciano, necesito que vea a Carlo, necesito que vea a Mar, a los hijos de Mar que no ha visto

Dos horas más tarde; sin embargo, Yadhira admitió que no logró su cometido, aunque aseguró estar confiada en que muy pronto suceda.

No, yo voy a esperar aquí hasta que salga y llevarte a la casa, y me dijo ‘No, nena, te vas a la casa por favor, yo te voy a estar llamando’ me dijo ‘Mantente atenta y que me quedara’ y le dije ‘Yo me voy a quedar aquí hasta que salgas’ y ya me imaginaba eso, ya me imaginaba llevármelo de la mano, pero aquí estamos, estamos esperando para el momento en que surja. Confío plenamente en las autoridades y confío plenamente en la buena fe de la fiscalía

Por último, Yadhira refrendó que no tiene ninguna enemistad con Leticia Calderón, madre de Luciano y Carlo, hijos menores de Juan Collado.

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