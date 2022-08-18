¿Qué le pasó? Yahir sufre fuerte lesión, aparece con muletas.

Yahir Othón Parra, quien fuera el conductor principal de la última generación de La Academia, se despidió el domingo pasado del reality show; sin embargo, en los últimos días preocupó a sus fans al publicar una imagen donde aparece usando muletas.

Yahir participó en la primera generación de La Academia y desde entonces se ha sabido abrir camino en el mundo del espectáculo como cantante y ahora como conductor de la decimotercera generación del reality de canto, donde lo hizo de gran forma y demostró por qué es uno de los exacadémicos más queridos.

El intérprete de “Fue ella, fui yo” y “Contigo sí”, entre otros, cuenta con un gran carisma y sencillez, cualidades que lo han llevado a destacar dentro y fuera de los escenarios.

Así se despidió Yahir de La Academia

“Me despido dándoles las gracias a todo el equipo que hizo esto posible, por pensar en mí para un reto tan importante en mi vida y en mi carrera. Definitivamente el más fuerte que he tenido en toda mi vida es esta Academia 20 Años y me voy con una gran experiencia, con el corazón lleno”, dijo Yahir Othón Parra.

“El desafío mayor, definitivamente fue conducir un proyecto en vivo, un proyecto de tres horas y media que tiene una interacción tremenda con el público, con los críticos, con los alumnos, con los maestros, con el director”, añadió.

“Me despido de ti querida Academia una vez más agradecido, me despido de ti con el corazón en la mano, con muchas ganas de ver muchas generaciones más…”, finalizó Yahir.

Te puede interesar: Yahir se despide como conductor de La Academia.

¿Qué le pasó a Yahir? Luego de haber cumplido con creces uno de los retos más desafiantes de su carrera, Yahir regresó a su vida normal con su familia; sin embargo, preocupó a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece usando muletas.

Yahir posee un físico envidiable, producto de las intensas rutinas de ejercicio a las que se somete, desafortunadamente, sufrió una lesión en uno de sus entrenamientos, por lo que deberá usar muletas.

“Me lastimé la espalda en el Gym familia… Chingao. Esta mujer es un ángel. Me puso una buena estrujada…”, publicó el exacadémico en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de él con el torso descubierto y usando muletas, no obstante, se desconoce el tiempo que el exconductor de La Academia deberá usar muletas, así como la gravedad de su lesión.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus fans y amigos, quienes le enviaron palabras de apoyo.

“Que te mejores hermano, te quiero”; escribió Wendolee, “Bendiciones”, puso Maya Karuna; “A descansar unos días amigo mío! El cuerpo lo pide”, dijo José Luis de Río Roma; “Uff, así pasa cuando se relaja después de mucho trabajo y estrés, el cuerpo es sabio mi amor, descansa y que te mejores prontito”, escribió Erika Alcocer; “Yo por eso no me paro por esos lugares! Que te mejores pronto”, publicó Mauricio Mancera.