Yalitza Aparicio reacciona a críticas de youtuber sobre su inglés.

Yalitza Aparicio no dejó pasar las críticas de una youtuber, pues habló del video donde la influencer experta en el idioma inglés criticó ampliamente su pronunciación.

Acostumbrada a numerosas críticas desde que comenzó su carrera, la actriz originaria de Oaxaca de nueva cuenta está en el ojo del huracán.

La creadora de contenido SuperHolly lanzó un video en el que analiza la pronunciación en inglés de la actriz que fue nominada a un Premio Oscar.

Todo parece indicar que la influencer se dejó llevar por lo que leyó en una nota, pues hasta el momento no se ha dado a conocer un cortometraje en el que realmente la actriz haya actuado y demostrado que su nivel de inglés ha mejorado notablemente.

De hecho, la actriz no suele dar entrevistas en inglés y en su lugar lleva una persona para traducir lo que ella busca expresar a los medios y por eso ha sido muy criticada.

Sin embargo, la creadora experta en el idioma inglés indicó que se había sorprendido del desempeño de la originaria de Oaxaca en este cortometraje.

Te puede interesar: ¿En cuántos días deja de contagiar una persona que contrajo Ómicron?

Yalitza Aparicio habló sobre su nivel de inglés

Yalitza contó que no tiene conocimiento en la pronunciación y le ha costado mucho trabajo, pero está enfocado en ello.

“Todos nos sentimos timados, yo también me emocioné (…) Yo no he buscado si hay videos de mí hablando inglés, no sabía que hablaba inglés, me voy enterando”, comentó bromeando la actriz originaria de Oaxaca.

La histriona oaxaqueña dijo que su inglés le ha costado demasiado e incluso está trabajando en la confianza necesaria para poder expresarse, pero sí ha tenido un avance relacionado con el idioma. Sin embargo, eso no significa que ya casi sea bilingüe y tenga un nivel tan alto como el que la influencer asegura.

También podría interesarte: Caso de Héctor “N” da giro inesperado tras comunicado de Ginny Hoffman.