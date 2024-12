¿No se burlarán de ella? A Yeraldine la dejaron por la ex esposa

Javier engañó a Yeraldine haciéndole creer que sólo estaba con su esposa por lástima, pues le dijo que estaba enferma de cáncer. Eventualmente, la esposa de Javier le contó la verdad a Yeraldine. Así que, para demostrarle que la quería, se casó con Yeraldine por lo civil. Ahora, Yerladine no entiende por qué regresó con su esposa y no piensa quedarse con los brazos cruzados: él tiene una obligación con Yeraldine y con su hijo. ¡Advierte que no se burlará de ella!