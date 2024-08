Yeri Mua confiesa haber contraído una infección tras un encuentro en España

La influencer y cantante Yeri Mua ha sido objeto de críticas y burlas en redes sociales tras revelar que contrajo una infección vaginal durante un encuentro en España. Uno de los insultos más frecuentes que ha recibido es el término “requesona”, utilizado por algunos usuarios a raíz de los detalles que compartió en un video de TikTok sobre su experiencia. A continuación, te cuento todos los pormenores de este desafortunado incidente.

¿Cómo contrajo Yeri Mua una enfermedad de transmisión sexual?

Yeri Mua, quien ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su contenido y su música, decidió abordar públicamente la situación que le ha generado tantas burlas. En un video que compartió, explicó que contrajo una infección durante unas vacaciones en España, viaje que realizó después de una ruptura amorosa.

Durante su estancia en el país europeo, la influencer se involucró sexualmente con un hombre, lo cual aparentemente fue el origen de su problema de salud. En su relato, Yeri Mua mencionó que no se había acostado con muchas personas, por lo que se permitió disfrutar de la vida tras su última decepción amorosa.

“Todo empezó porque andaba de piruja. Me había engañado mi ex, me fui a España y no es como que me haya metido con todos, pero me di mi vida. Una pensaría que allá no te pegan ese tipo de infecciones. Me acosté con un vato y se le rompió el condón”, explicó Yeri Mua en su video, refiriéndose al momento exacto en que contrajo la infección.

¿Cómo notó Yeri Mua que había contraído una ITS?

La influencer relató que, unos días después de volver a México, comenzó a sentir un picor tan intenso que “quería usar un tenedor para rascarse”. Pero, lo que realmente la alarmo fue que le comenzo a salir una secreción que de a cuerdo con sus palabra parecia “requesón, grumoso, amarillo y apestoso”. Este descubrimiento la llevó a buscar atención médica de inmediato.

Afortunadamente una vez en consulta, Yeri Mua recibió un tratamiento exitoso. Razón por la cual decidio aprovechar su experiencia para hacer un llamado a sus seguidores sobre la importancia de protegerse durante las relaciones sexuales. Enfatizó el uso del condón como una medida esencial para prevenir infecciones de transmisión sexual y cuidarse adecuadamente.

Ahora bien, aunque la famosa no dijo cuál fue su padecimiento exacto, muchos de sus seguidores han especulado que la afección mencionada podría ser candidiasis, una infección vaginal común provocada por hongos. Este tipo de información ha generado diversos comentarios en redes sociales, donde su experiencia ha sido objeto de debate.

Finalmente, a pesar de haber superado la infección hace tiempo, Yeri Mua sigue enfrentando críticas y burlas en las plataformas digitales. Algunos usuarios continúan utilizando el término “requesona” para referirse a ella de manera despectiva, lo que refleja cómo su experiencia personal ha sido malinterpretada y utilizada en su contra.