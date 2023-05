Yeri Mua le confiesa a su novio que le puso los cuernos con su mejor amigo.

Tal parece que la influencer y creadora de contenido, Yeri Mua, no ha aprendido la lección y sigue generando polémica con su accionar, sobre todo ahora que surgieron rumores de una posible ruptura con su pareja Naim Darrechi,

Las especulaciones surgieron a raíz de un video que circula en redes sociales donde se observa a la veracruzana confesarle a su nuevo novio que le puso el cuerno con su mejor amigo durante un viaje a Acapulco.

¿Cómo se dieron los hechos?

Los hechos se suscitaron durante uno de los polémicos retos del también creador de contenido conocido como HotSpanish, en donde más personas se encontraban alrededor de la pareja escuchando sus reveladoras confesiones.

Ambos se encontraban jugando el polémico reto “¿Qué se siente?”, dinámica que se ha hecho viral en redes sociales y que HotSpanish suele hacer en las calles. Este juego consiste en confrontar a las parejas usando la frase “¿Qué se siente?”.

¿Qué dijeron Yeri Mua y Naim Darrechi?

En una de las confesiones, Yeri Mua dijo: “Qué se siente que te encontré el viagra las primeras veces que nos veíamos y me reía de tu viagra con el otro con el que me veía”, a lo que Darrechi respondió: “Qué se siente que no sabes chupar….”.

El reto fue avanzando y las revelaciones se volvieron más intensas, al grado de que la polémica creadora de contenido acusó a Naim Darrechi de haberle contagiado una infección íntima.

Pero la gota que derramó el vaso y que habría detonado la supuesta ruptura entre ambos, fue cuando Yeri Mua reveló que se había besado con el mejor amigo de Naim, durante su viaje a Acapulco y cerró su confesión con un “no aguantas nada, puñe….”.