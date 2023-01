Yeri Mua es señalada de cometer plagio: ¿Por qué?

Yeri Mua no ha dejado de ser noticia luego de que hace unos días rechazó a unos fans al estilo Bad Bunny, pero también por su pronunciamiento sobre el video explícito de Babo, “Piensa en mí”. Ahora la famosa influencer ha sido acusada de cometer plagio.

El Paparazzi de la Muerte llegó al programa. ¿Quién pudo sobrevivir?

¿Yeri Mua rechazó a unos fans? Una fan reveló que la influencer no la dejó ingresar a su casa, con la excusa de que estaba dormida, pero eso no fue cierto ya que cuando su roomie le dijo que eran unas fans, ella respondió “diles que no”.

Posteriormente, Yeri Mua se pronunció al respecto y dijo: “Si no sé quién eres, no te voy a abrir la puerta de mi casa por mi seguridad. ¿Se acuerdan cómo se murió Selena Quintanilla? ¿Se acuerdan cómo se murió John Lennon? No me estoy comparando con esos artistas, por Dios, pero les estoy dando un ejemplo”.

¿Qué pasó entre Yeri Mua y Babo?

Posteriormente, la influencer volvió a dar de qué hablar al pronunciarse sobre el video explícito de Babo, “Piensa en mí”. Yeri Mua escribió en su cuenta de Twitter sobre el pearling, proceso al que se sometió el cantante: “Wey las perlas de Babo parecen una enfermedad turbia qué miedo jajaja (sic.)”.

¿Yeri Mua cometió plagio?

En las últimas horas, la influencer ha sido advertida y podría ser demandada, debido a la reclamación de derechos de autor de una de las pistas más famosas en TikTok.

A través de una transmisión en vivo, la famosa que ha ventilado los problemas que tuvo con su expareja (Brian Villegas), reveló que era ella quien pagaba todas las cosas lujosas que él tiene actualmente y le dedicó un video reclamándole.

Posteriormente, un famoso DJ hizo uno remix con las frases más icónicas que la influencer lanzó contra su ex e hizo una canción al respecto. Luego la propia Yeri usó el video tras hacerse viral, y su ex Bryan Villegas la bailó.

Pero Yeri Mua tuvo la idea de publicar el video en Spotify, incluso lo hicieron bajo su autoría, por lo que el DJ en cuestión (Eduardo Arriaga) mostró pruebas del plagio y, aunque la voz es de ella, el remix es de su autoría, por lo que ya inició un procedimiento legal.