Yolanda Andrade destroza a productor que reveló su enfermedad; esto dijo

El día de ayer les informamos que Yolanda Andrade , reconocida actriz mexicana, estaría atravesando por un serio problema de salud luego de que un productor cercano a ella informara que padece de esclerosis múltiple, una enfermedad que no tiene cura. Ahora, fue la misma famosa quien dejó entrever lo molesta que se siente porque esta persona revelara detalles sobre su vida personal.

Fue en las últimas horas cuando el productor teatral, Alejandro Gou, reveló a los medios de comunicación que Yolanda Andrade padece de esclerosis múltiple. Cabe mencionar que esta situación se da en medio de la “desaparición” que la conductora ha tenido de la televisión desde finales del 2024, tiempo en el que ya se hablaba de un delicado estado de salud de su parte.

*Yolanda Andrade* ha sido diagnosticada con esclerosis multiple una enfermedad degenerativa e incurable.

Yolanda enfrenta problemas de habla y visión que la han imposibilitado para trabajar.

Recordemos que fue una buena actriz pero lo dejo de lado por la conducción.

🙏

Yolanda Andrade se va en contra de Alejandro Gou

En primera instancia, vale mencionar que, aunada a la esclerosis múltiple que padecería, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral hace un par de años. Ante ello, el hecho de haber ventilado más sobre su vida privada le pareció una total falta de respeto, por lo que criticó duramente al productor teatral por revelar esta situación ante los medios de comunicación.

“¡Qué falta de caballerosidad! No tiene que decirlo así, se ve eso muy…no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hable ni nada. En fin, la gente sorprende”, dijo en un audio de WhatsApp que habría enviado al periodista Carlos Alberto, a quien también le confesó que le cuesta mucho conciliar el sueño por la noche.

📌 El productor Enrique Gou reveló que YOLANDA ANDRADE le habría confesado que la diagnosticaron con ESCLEROSIS MÚLTIPLE.



La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y crónica que afecta el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal.





¿Yolanda Andrade desmintió tener esclerosis múltiple?

Si bien Yolanda Andrade se mostró molesta por lo dicho por Alejandro Gou, en ningún momento confirmó o rechazó padecer esta enfermedad, por lo que habrá que estar atentos a las nuevas declaraciones que ofrezca. Por lo tanto, vale decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta directamente al sistema nervioso, sobresaliendo la médula espinal y el cerebro.