Esto ha pasado con el caso Yolanda Ciani a un mes de su muerte

Este martes se cumplió un mes de la muerte de la actriz Yolanda Ciani, ocurrida a la edad 85 años a causa del deterioro que le provocó la demencia senil que padecía, según informó su hijo Luis Alberto Romero Ciani, aunque una denuncia por violencia intrafamiliar que su hija adoptiva Alejandra Muñoz Vergara presentó desde julio pasado, desatando las sospechas de que en realidad murió a causa del maltrato de su propio hijo.

De hecho, el día del funeral su cuerpo fue requisado en la agencia funeraria por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México para practicarle una necropsia y conocer a fondo las causas del deceso.

Te puede interesar: Marysol Sosa reveló que no contempla reconciliación con Anel Noreña

¿Qué dijo el abogado del hijo de Yolanda Ciani? El abogado de Luis Alberto Romero Ciani aseguró en exclusiva para Ventaneando que la muerte de la actriz se produjo por causas naturales. “La necropsia arrojó que la muerte de la señora Yolanda fue por causas naturales”, recalcó.

También te puede interesar: Exigen compensación millonaria a Luis Miguel por despido injustificado

¿Luis Alberto Romero Ciani agredió a su madre?

Sin embargo, en un comunicado de prensa Alejandra Muñoz Vergara refrendó que la actriz murió a causa del maltrato de Romero Ciani. “Rompo con mi dolor y angustia por no haber podido rescatar a quien por amor fue mi mamá, y quien sé, siguió siendo maltratada y amedrentada por un hombre que es agresor de mujeres, un manipulador violento y peligroso, y que por más que intenté, no la pude alejar de ella”.

En contraste, esto es lo que el abogado de Luis Alberto Romero Ciani aseguró: “Luis Alberto nunca tiene realmente una diferencia con ella, Alejandra es la que de pronto decide decir ‘yo estoy harta de este tema’ y se va de la casa”.

Te puede interesar: Laura Flores anunció entre las lágrimas que se alejará de sus hijos

¿Cómo va la investigación sobre la muerte de Yolanda Ciani?

La investigación sobre el caso sigue su curso y se sabe que Luis Alberto Romero se amparó para evitar ser detenido. “Se resolvió que no había materia, que no había elementos, ni pruebas ni fundamentos suficientes. No se le retiró del domicilio a Luis Alberto”, sentenció su abogado.

Por lo pronto, Luis Alberto ha advertido que demandará por daño moral a Alejandra Muñoz Vergara, a quien acusa de saquear el patrimonio de la actriz. “Ya estamos analizando las posibilidades de poder presentar un tema por daño moral y de igual forma, están por presentarse un par de denuncias por apropiación del patrimonio de la señora Yolanda de forma indebida. Tenemos un aproximado de 8 millones de pesos”.