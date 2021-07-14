Fiscalía General de Justicia presentó seis videos en contra de Yoseline “N”.

La youtuber Yoseline “N”, conocida popularmente como YosStop, atraviesa por una situación legal complicada. La Fiscalía General de Justicia presentó seis videos que fueron difundidos en las redes sociales de la influencer como prueba por el delito de posesión de pornografía infantil del que se la acusa.

De acuerdo a los expedientes, hay seis videos que demostrarían la culpabilidad de los agresores físicos de Ainara Suárez y del almacenamiento y difusión de ese material que realizó Yoseline “N”.

El primero de los videos muestra de manera explícita el abuso sexual que sufrió la joven de entonces 16 años por parte de Calos “N”, Julián “N”, Patricio “N”, Axel “N” y Nicolás “N”.

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El segundo de los videos es el que se viralizó dos meses después del hecho, el 14 de agosto de 2018. Allí se observa cómo tres jóvenes golpearon y patearon a Ainara mientras ella intentaba defenderse.

La tercera de las pruebas es un video que Yoseline “N” subió a su canal de la plataforma de videos el 22 de agosto de 2018, hecho por el cual fue acusada de cometer delitos de pornografía infantil y lo que le costó cientos de agresiones a la víctima a través de las redes sociales.

El video titulado por YosStop como “Patética Generación” es la prueba fundamental que demuestra la culpabilidad de los delitos que cometió la youtuber que se encuentra ahora detenida.

La cuarta prueba es un video que Ainara Suárez publicó en sus redes sociales en donde habló de las repercusiones negativas que tuvo para su vida la publicación que hizo YosStop.

La quinta evidencia son una serie de respuestas que la youtuber realizó en respuesta a la víctima, en donde la acusa de tratar de evadir su responsabilidad ante los hechos.

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La última de las pruebas que posee la Fiscalía es otro audiovisual que posteó la influencer en su cuenta de Twitter en donde se puede ver un interrogatorio hecho en contra de la víctima.

