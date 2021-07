¿Qué dice la carta que envió Yoseline “N” desde la cárcel? La youtuber asegura ser una buena persona que jamás lastimó a nadie con intención.

La influencer ha vuelto a ser el centro de atención porque se hizo pública una carta que supuestamente le habría escrito a su novio desde prisión

Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces

“Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo todo sería mucho mejor. Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos 1 año, ha sido realmente fuerte”, expresó.

“El psicólogo dice que mande a mi Freud por un café. Estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿qué pasará en mi ausencia? (...). No lo sé... lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine”, añadió.

“Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates”, finalizó con dedicatoria a su pareja.



Fue Gerardo González, quien publicó a través de su cuenta de Instagram, una serie de imágenes en donde asegura haberla ido a ver al penal de Santa Martha Acatitla, pues se encuentra triste por la situación.

Yo tengo confianza de que pronto dominará la razón. Aproveché para llevarle un pastel de elote para ella y sus compañeros

Usuarios de internet cuestionan la exhibición de la carta

Los usuarios en redes sociales han cuestionado al novio de Yoseline “N” por compartir una carta tan personal e incluso, ese hecho no fue tan bien visto.

El novio de YosStop ventila una carta íntima que ella le dio hace escasas hrs, no está dirigida ni a la sociedad, ni a sus fans, ni al gobierno ¿entonces porqué compartirla? Esta claro que se les da bien ventilar cosas íntimas que no deberían

