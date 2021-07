Daffne da la espalda a Ginny Hoffman y YosStop, su familia.

Daff Hoffman da la espalda a Ginny Hoffman y YosStop, su familia. La joven reitera el apoyo a la víctima Ainara Suárez, a pesar de que la youtuber se encuentra en prisión preventiva.

La chica usó su cuenta personal de Instagram para publicar un video en donde aclara un par de situaciones en las que se encuentra inmiscuida su familia, la denuncia de su prima Alexa Parra y la detención de YosStop.

En el visual Hoffman aclara que no duda de la palabra de Alexa, pero le llama la atención que la madre, Ginny Hoffman, no buscara justicia a tiempo, pues ha dicho que su hija no estaba lista, pero era una niña y su deber era protegerla.

Te puede interesar: Influencer Elán causa polémica con mensaje a la “generación de cristal”.

Daff Hoffman considera que a YosStop le faltó humildad

En cuanto al caso de YosStop aseguró que siente muy feo lo que le pasa, pero eso no la cega a darse cuenta de la forma tan injusta en la forma en la que ella interpretó esa información que a ella le llega.

La joven considera que Ainara es muy fuerte y la admira el reconocer que ella es la del video, pero reconoció que le hizo falta humildad, pues le hubiera dado un espacio para pedir una disculpa pública y reconocer que se equivocó.

También podría interesarte: Belinda sorprendió a sus millones de fans con FOTO en ropa interior.