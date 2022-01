Patética Generación llevó a YosStop a vivir un infierno en prisión.

El 2021 marcó un año radical en la vida de YosStop, ya que el video Patética Generación mandó a la youtuber a prisión por cinco meses.

Patética Generación fue publicado en agosto de 2018, donde Yoseline Hoffman confesó que recibió y almacenó el video de la violación de Ainara Suárez.

La influencer también se burló del físico de la joven y se refirió a ella con comentarios desafortunados como “moral distraída”.

“Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, expresó Ainara a Ventaneando hace algunos meses.

Ainara retomó el video de YoStop en el 2020, donde exhibió las agresiones verbales y la revictimización de la youtuber a su persona.

Esta vez, la joven contó con la ayuda de la asociación FemXFem y del abogado Javier Schütte, quienes la ayudaron a iniciar un proceso legal contra YosStop.

YosStop fue denunciada por el delito de pornografía infantil

Al confesar que almacenó y reprodujo el video de la violación de Ainara Suárez, YosStop fue detenida por el delito de pornografía infantil el pasado 29 de junio de este mismo año.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron al domicilio de la youtuber y la trasladaron al reclusorio de Santa Martha Acatitla por cinco meses.

Yoseline mandó mensajes desde prisión a través de su novio Gerardo, quien publicó las cartas de la influencer en Instagram.

“Me he dado cuenta del poder y de la responsabilidad que tienen las palabras. Y las más importantes ahorita son amor, fuerza y honestidad”, reza un mensaje en las redes sociales de la youtuber.

YosStop se compromete a una serie de condiciones para salir de prisión

YosStop quedó en libertad el pasado 30 de noviembre de 2021, después de que se reclasificó el delito de pornografía infantil al de discriminación.

Ainara Suárez aceptó la reparación del daño por parte de la creadora de contenido, misma que constó de una serie de condiciones impuestas a Hoffman.

Las condiciones que se le impusieron a YosStop fueron las de publicar un video cada mes sobre sus cursos de violencia de género y donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones feministas.

Además, Hoffman se comprometió a no contactar a la víctima, ofrecer una disculpa pública y a no expresarse de forma denigrante, insultante o humillante hacia cualquier persona.

