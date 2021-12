Aida Hernández habla de su TikTok imitando a Pati Chapoy.

Aida Hernández nos contó de su video viral imitando a Pati Chapoy.

A lo largo de este 2022 tuvimos muchos momentos divertidos que nos regalaron las redes sociales, en especial TikTok que ha sido una de las más usadas a lo largo de la pandemia.

Ventaneando no fue la excepción, ya que nuestra querida Pati Chapoy se convirtió en tendencia en TikTok gracias a la imitación de Aida Hernández, quien se enlazó con nosotros este martes para revelarnos de dónde surgió su idea.

“Me gusta hacer Tiktoks más de lyp sync, entonces los ensayo y los ensayo, vi ese y me gustó el diálogo porque es algo que me pasa con mi esposo, no me pasa los chismes completos”, contó.

“Sí es muy serio. Este video ha alcanzado más de 30 mil reproducciones, algo así, he hecho más, pero este es el súper viral y todo mundo diciéndome: ‘haz de cuenta que eres Paty Chapoy’”, agregó.

Aida Hernández se emocionó mucho de estar con Pati Chapoy

La señora es madre de familia y tiene una pizzería, pero es gran fan de Ventaneando desde hace muchos años, por lo que no pudo ocultar su emoción al salir en un Zoom con Pati Chapoy.

“Yo vivo en Reynosa, tenemos un negocio de pizzas. Cuando me dijeron, no lo podía creer, bien emocionada, la verdad. Nunca me imaginé esto, desde hace mucho sigo a Ventaneando, desde los inicios, yo creo. Soy muy fan”, expresó.

“Tengo una hija de 22 años, ella no crea contenido en las redes, es muy seria, parecida a mi marido, igualita. Ella no participa conmigo, bien chiveada, pero luego las amigas le dicen: ‘ya es viral’, ‘ya salió en Ventaneando’”, acotó.

“Me pueden seguir en TikTok, o sea el Facebook es más personal, pero en TikTok sí subo videítos chistosos”, finalizó.