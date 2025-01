“El infierno”, Yosstop relata cómo fue que vivió 5 meses en prisión

En junio de 2021, la influencer Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida por el delito de pornografía infantil, esto por presuntamente poseer y difundir a través de su canal de YouTube el contenido de un video que se hizo viral y que mostraba la agresión sexual de la que había sido víctima la menor de edad, Ainara Suárez, en 2018.

A más de tres años, YosStop celebra el haber sido absuelta de todos los cargos que se le imputaron y rompe el silencio con Ventaneando , sobre los hechos que cambiaron el rumbo de su vida.

¿Qué dijo YosStop?

“Me siento feliz, me siento tranquila, serena. Hace rato me preguntabas qué es lo que quieres, primero que se sepa lo que fue y lo que no fue, simplemente lo que no pasó. Lo que no pasó fue lo que iban diciendo en todos los medios, que yo compartí, que yo difundí, que yo guardé, almacené y no sé qué tanto hice, cuando nada de eso fue real”, declaró YosStop.

“Nunca se me revisó ningún aparato celular ni mi computadora, ni absolutamente nada. Siempre, desde un incio, se me acusó por hablar, por la modalidad de descripción, lo cual es bastante absurdo y carece de sentido y no soy ninguna palomita, ninguna santa, no me las vengo a dar de pobrecita de mí porque muchas veces nunca medí mis palabras, pero fue completamente desproporcional”, añadió la influencer.

¿A YosStop la compararon con pedófilos?

“Los castigos tendrían que ser proporcionales a los errores que cometes y los errores que yo llegaba a cometer, definitivamente no tienen nada que ver con un delito como tal y menos un delito tan grave como lo es pornografía, como lo es, no sé, personas, hombres, pedófilos que graban niños. O sea, con eso se me estaba comparando cuando yo era una escuincla youtuber que empezó desde los 20 años y que dijo muchas tonterías”, recalcó.

¿Quedó absuelta de los cargos que se le imputaron? “Mucho agradecimiento a la vida, al universo y a Dios de que por fin hubo absolución", dijo YosStop.

¿Con qué se queda YosStop de lo sucedido?

“Aprovechar cada momento porque tu vida puede cambiar en un segundo, en que todo lo que dices puede ser tergiversado y usado en tu contra. Sí hubo muchos aprendizajes, pero sí creo que pudo haber sido distinto”.



“Yo creo que la YosStop de antes era muy impulsiva, no filtraba, decía las cosas como venían y hoy, creo que tengo una conciencia muy distinta. Soy consciente de que todo lo que yo diga va a afectar al otro de alguna forma y soy corresponsable, no 100% responsable, pero sí corresponsable. Ya no soy tan impulsiva, sí pienso, sí filtro”, señaló la influencer.

¿Ya se cerró el caso? YosStop afirma que el caso que incluyó su detención, prisión preventiva y un acuerdo reparatorio con la víctima, quedó cerrado para siempre y sin consecuencias legales para ella.

“Esto ya se cerró para toda la vida, ya quedó la sentencia absolutoria y pues ahí ya terminó, ya no hay forma de poderlo abrir, ni antecedentes penales ni absolutamente nada ya de temas legales”, finalizó.