Pedro Sola opina sobre la interpretación de Lola Cortés que se hizo viral

La tarde de este viernes 17 de enero, nuestros conductores mostraron el video que circula en redes sociales que le valió infinidad de críticas de Lola Cortés, quien aparece interpretando el tema “Tu Falta de Querer”, de la cantante chilena Mon Laferte.

¿Qué opina Pedro Sola de la interpretación de Lola Cortés? “Yo creo que Lola Cortés es un personaje del espectáculo que tiene derecho a hacer lo que quiera”, dijo nuestro querido Pedro Sola.

Apio Quijano celebra las fuertes críticas a Lola Cortés por su interpretación viral [VIDEO] En Internet se hizo viral un video de Lola Cortés interpretando ‘Tu Falta de querer’ y le han llovido críticos, pero las de Apio Quijano fueron bastante severas.

¿Qué opina el Apio Quijano de la interpretación de Lolita Cortés?

El Apio Quijano celebra que Lola Cortés esté siendo duramente criticada en redes sociales, al salir a la luz un video donde aparece cantando un tema de Mon Laferte, totalmente desafinada, y es que el cantante asegura que la jueza de La Academia siempre ha criticado su calidad vocal y la de sus compañeros de Kabah, al grado de llamarlos plásticos.

“Es un recordatorio para cuidar nuestras palabras porque hoy nuestras palabras nos dan poder, pero mañana pueden ser nuestro veneno y tenemos que tener muy en cuenta todo lo que decimos. Lola Cortés tuvo y ha tenido muchas veces el poder de la palabra, no para cuidar y respetar el trabajo de todos los artistas que nos hemos dedicado a la música por tanto años, sino para demeritarlo y creo que ahora estamos viendo su caída libre”, dijo el Apio Quijano.

“Dice que Kabah no cantaba, que no tenemos un reconocimiento como tal, que no somos realmente artistas. Es una pena y una tristeza porque realmente ver el video super decadente y cuando vemos decadencia pega y pesa.



Yo la hubiera defendido en otro lugar, sino hubiera sido porque elle me atacó anteriormente y se haya burlado o haya demeritado nuestro trabajo, sobre todo cuando ella ha presumido de su trabajo vocal y cuando claramente en este video no lo tiene. Híjole, hizo pedazos esta canción, la destruyó terriblemente”, finalizó.