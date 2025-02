¿A quién apoya? Yosstop manda polémico mensaje en el proceso entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Yoseline Hoffmann, nombre de pila de la reconocida influencer mexicana Yosstop , ha vuelto a dar de qué hablar. Lo anterior no tiene relación con su etapa como youtuber o con su polémica de hace algunos años, sino con el mensaje que soltó en medio del proceso legal que se vive entre Imelda Garza Tuñón y la costarricense Maribel Guardia.

Vale mencionar que la actriz y la exesposa de Julián Figuera se encuentran en un proceso legal por la custodia del pequeño José Julián, esto luego de que Maribel Guardia sostuviera que Imelda Garza Tuñón no era el mejor ejemplo para su hijo tras las constantes fiestas a las que asistía y al dejar entrever su posible nexo con sustancias prohibidas.

Tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón tienen parte del problema.



Desde el principio Imelda debió irse a vivir sola con su hijo pero prefirió la comodidad y que la mantuvieran.



Maribel siempre a visto a su nieto como si fuera Julián Figueroa. pic.twitter.com/iHMMoQdYGs — Cultura Pop (@RCulturaPop) January 22, 2025

¿A quién defiende Yosstop entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Si bien no ahondó directamente en el tema, y tras verse abordada por los medios de comunicación, Yosstop dejó claro que apoya en este proceso a Imelda Tuñón a través de un mensaje que se hizo viral en las redes: “Yo, osea, de verdad siento que pasen por este tipo de situaciones. Siempre le voy a mandar mis mejores vibras (...) Fuerza, paciencia, la vida a veces nos obliga a tener paciencia aunque no queramos”.

Por supuesto que este comentario generó muchas reacciones en las redes sociales. Y es que, si bien un sector de la comunidad apoyó a Yosstop por su mensaje de aliento hacia Imelda, la gran mayoría la criticó al señalar que no tiene el fundamento necesario para opinar cuando ya estuvo en la cárcel por un suceso que ocurrió hace algunos años y que la obligó a cerrar momentáneamente sus cuentas digitales.

YosStop manda mensaje de apoyo a Imelda Tuñón tras polémica con Maribel Guardia 😱 pic.twitter.com/tqJBLK1VyK — Diario del Yaqui (@DDYaquiOficial) February 18, 2025

¿Imelda Tuñón no era una madre cercana a José Julián?

Dentro del proceso que se lleva a cabo, una de las últimas cosas que ha salido a la luz fueron las declaraciones de Raquel, quien fuera la nana de José Julián desde que era pequeño. Según sus palabras, el menor de edad no habla sobre Imelda Tuñón dado que “el niño si no llega a ver a su mamá en el día, no pregunta. Él ya se acostumbró a las nanas y no pregunta”.