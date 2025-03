Youtuber dice tener pruebas de que Ángela Aguilar abortó un hijo de Nodal

La polémica se ha vuelto un común denominador en la carrera de Ángela Aguilar , quien desde hace meses ha estado dando de qué hablar gracias a su relación con Christian Nodal , su ahora esposo.

Desde entonces no ha dejado de acaparar los reflectores; sin embargo, un nuevo rumor ha surgido y asegura que la ‘Princesa del Regional Mexicano’ abortó un hijo de Christian Nodal por la presunta presión de su familia.

Te puede interesar: ¿Gussy Lau filtró las FOTOS de Ángela Aguilar? Fans explotan.

Karol Sevilla envía mensaje a Ángela Aguilar: "¡Angelita, ya cállate!” [VIDEO] Karol Sevilla le da una estrategia a Ángela Aguilar para que deje de recibir odio en redes sociales: “Te critican por todo, pero Angelita, ya cállate”.

¿Qué se sabe sobre el presunto aborto? El youtuber conocido como ‘Zorrito YouTubero’ compartió una publicación en su cuenta de Facebook informando que le llegó información sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”.

¿Ha recibido amenazas de Pepe Aguilar?

El creador de contenido también publicó la supuesta captura de un mensaje que le envió Pepe Aguilar, padre de la cantante, advirtiéndole que tomará acciones en su contra.

“Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”, se lee en el mensaje.

También te puede interesar: “Me siento violentada": Ángela Aguilar sobre FOTOS filtradas con Gussy Lau.

“Lo siento, pero no voy a dejar de dar mi opinión solo porque a un viejo rancio no le agrada mi forma de pensar. En lugar de perder el tiempo conmigo, mejor dele a aquella viuda del trabajador que estuvo con usted 21 años, el dinero que por ley le corresponde”, agregó.

¿No es la primera vez que tiene conflicto con los Aguilar?

Anteriormente el creador de contenido ya tuvo roces con la Familia Aguilar, pues en noviembre de 2024 denunció haber recibido amenazas de Pepe Aguilar y su entorno por un video en el que criticó a Ángela Aguilar por haber sido nominada por la revista Glamour como Mujer del Año.