VIDEO: Así despidieron amigos y familiares a Yrma Lydya.

Al grito de "¡Justicia para Yrma Lydya!” despidieron a la cantante la tarde de este lunes en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Familiares y amigos se dieron cita para darle el último adiós al ritmo de violines y aplausos, aunque llamó la atención la declaración de su mamá.

Un auto rojo se volcó en la carretera México-Toluca.

“Yo quiero justicia para mi hija y que no quede impune esto. Quiero y exijo justicia... le cortaron todas las ilusiones”, expresó a la prensa .

Yrma Lydya Gamboa fue asesinada por su pareja sentimental Jesús “N” en uno de los salones privados del restaurante Suntory, ubicado en la Ciudad de México. Al principal sospechoso y a su chófer les fue dictada prisión preventiva oficiosa.

Te puede interesar: Matan a la cantante Yrma Lydya en restaurante: su esposo le disparó.

Dulce lamenta la muerte de Yrma Lydya

En exclusiva para Venga la Alegría, Dulce habló sobre sus vivencias con Yrma Lydya, a quien invitó a su casa el pasado 7 de junio para convivir y cenar.

“Platicamos muchas horas, tuve la satisfacción de atenderla, le di muchos consejos. Ella tenía hambre de éxito. Me puede mucho su ausencia”, expresó a este programa.

“Es triste, es indignante... era una artista a la que estábamos apoyando, ella estuvo en casi toda la gira. Recuerdo mucho de ella su discreción, era una muchacha un poquito tímida y siempre se dirigía a nosotras con mucho respeto”, dijo.

Dulce también recordó una plática con Jesús “N”, donde este último le confesó sus ganas de ver triunfar a Yrma Lydya.

“Me tocó sentarme junto a él y me dijo que quería ayudarla y que lograra sus sueños. Lo que oí del señor eran buenos deseos para ella, lo que hace que me sorprenda más. Le pido a Dios que no se vuelva a repetir nunca con nadie”, contó en exclusiva a VLA.

También te puede interesar: Abogado del presunto asesino de Yrma Lydia rompe el silencio.