Este domingo, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se llevó a cabo una audiencia en torno al asesinato de la cantante Yrma Lydia Gamboa, luego de la aprehensión de quien fuera su esposo, Jesús Hernández Alcocer, al que se señala de haberle disparado con un arma de fuego el pasado jueves al interior de un exclusivo restaurante de la Colonia del Valle.

Al principal sospechoso y a su chófer les fue dictada prisión preventiva oficiosa, aunque trascendió que durante la audiencia, este último se declaró inocente de los cargos, negó haber sido él quien asesinó a la joven con tres impactos de bala en el tórax, y pidió que debido a avanzada edad, se le permitiera enfrentar el caso fuera de prisión, lo cual no le fue concedido. Habla su abogado Damián Said Martínez Juárez.

"Estamos en una etapa en la cual, primero que nada, lamentamos lo sucedido y lamentamos por lo cual nos encontramos en esta situación; sin embargo, confiamos ciegamente en que mi cliente es inocente. Es es lo que a nosotros nos toca probar y llegar a la verdad jurídica de los hechos", declaró.

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¿Cuándo es la próxima audiencia?

Dado que la defensa de Jesús "N" y su chófer solicitaron la ampliación del plazo para determinar la situación jurídica de los imputados, será hasta el próximo jueves cuando se sepa si serán vinculados a proceso.

"Ahorita nada más les comento que el día jueves se llevará la segunda audiencia y eso es todo. Él está consciente, sabe la situación, pero confía ciegamente en que se va a esclarecer la verdad de los hechos y se va a aclarar su nombre", contó el abogado.

Por cierto que, hasta este domingo, el restaurante donde ocurrieron los hechos permanecía resguardado por elementos de seguridad pública de la Ciudad de México.

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