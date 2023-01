Esta famosa quiere colaborar con Babo tras filtración de su video.

Luego del revuelo que causó la filtración del video sin censura de “Piensa en mí”, el nuevo sencillo de Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, algunas estrellas de OnlyFans se hicieron presentes y hasta le lanzaron propuestas para hacer algo juntos. Una de ellas es Yuliett Torres, quien está en espera de una respuesta por parte del líder del Cartel de Santa.

¿Por qué Yuliett Torres quiere colaborar con Babo?

Yuliett Torres explicó que quedó muy sorprendida con el video de Babo tanto por el tamaño de una de las partes del cantante como por las perlas que ostenta, así que le gustaría hacer un video explícito con él y aunque al principio sonaba como broma, fue ella misma quien aclaró que todo era real.

Yuliett Torres asegura que le gustaría colaborar con “El Babo”: “Hay que probar de todo” pic.twitter.com/xXfUNmg2No — Lo + viral (@VideosVirales69) January 29, 2023

Sin embargo, confesó que le daría mucha pena estar a solas con Babo, por lo que mejor sería hacer un trío con Alemia Rojas, también modelo de OnlyFans, y eso encendió más las redes.

“Hacerlo sola con él me daría nervios, lo haría solo si me acompaña mi amiga Ale (Rojas), así sí me animo, además, sería mi primera vez con un chico con perlas”, enfatizó Yuliett Torres.

Además, la modelo de OnlyFans publicó una historia en su perfil de Instagram e inmediatamente fue cuestionada de nuevo sobre la veracidad de participar en un video explícito al lado de Babo, donde reiteró que sí “se le antoja” el cantante”.

“Ustedes no me creen, pero sí, (se me antoja), el video me apareció por pura coincidencia y vi lo que todos ustedes vieron y dije ‘¡ah canijo! Está muy… la neta sí’ y fíjate que yo soy de las que no importa el tamaño porque digo no me han tocado (grandes) he tenido una suerte que no me tocan tamaños así, aparte se me hizo muy curioso verla esas cosas ahí”, dijo Yuliett Torres.