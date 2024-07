Yuri aclara a Verónica Castro que aunque no sea amiga de Cristian Castro, no le cae mal

Yuri le precisa a Verónica Castro que el que no sea amiga de Cristian Castro no quiere decir que le caiga gordo. Aclara las declaraciones que hizo sobre Cristian Castro porque se sintió mal de que Verónica Castro tuviera una idea errónea al respecto. Y aclara que su gira en conjunto no acabó por pleitos entre ellos, sino por diferencias a la hora de trabajar.