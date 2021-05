El día que Yuri echó a perder un vestido ¡carísimo! a causa de una diarrea.

La nacida en Veracruz reveló que después de haber superado el coronavirus le quedaron algunas secuelas, entre ellas una que casi la hacía usar pañal.

Yuri sorprendió a todos al confesar un penoso accidente que vivió debido a las secuelas que tuvo por Covid-19.

En entrevista para el canal de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda aseguró que su vida post enfermedad ha sido complicada y aún hay cosas que le siguen afectando.

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue cuando dijo que debido a las secuelas tuvo una fuerte diarrea que la llevó a hacerse del baño sobre un vestido de diseñador que usó para la filmación de un video.

El día que Yuri apuntó con una pistola a sus padres.

“Casi casi tuve que ponerme pañal. Yo me hacía popó a donde cayera. Sí, sí, de veras. En mi último video me prestaron un Versace y lo hice popó todo y lo tuvieron que lavar. Dije, ‘bueno ya si se encoge, lo tendré que pagar’”.

Yuri indicó que también ha experimentado temblores, ansiedad por no poder respirar y pérdida de cabello, pérdida de memoria y movimientos involuntarios de las manos.

Le detectaron un tumor cancerígeno a Yuri. Te contamos los detalles.

"¿Sabes qué pasa? Que sí se me olvidan mucho las cosas. Se me va el avión. Voy a algún lugar y digo, ‘pérate, ¿a dónde iba?’ Ya me río. Qué feo eso. A veces me entran unas tembeloqueras (refiriéndose a temblores corporales)", contó.

Hace unos meses, la veracruzana se sometió a una cirugía en donde le quitaron la vesícula y la apéndice y contó que durante la operación el doctor optó por revisar el estado de sus órganos para descartar secuelas del virus y gracias a eso, los médicos detectaron un pequeño tumor que tenía en apéndice, el cual fue retirado a tiempo: “Yo pienso que esto de la vesícula es por eso (secuelas), creo”.

Al ser cuestionada sobre cómo sobrelleva estas secuelas la cantante indicó que está usando algunos productos naturales para manejar la ansiedad; mientras que para la pérdida de cabello aún continúa tomando vitaminas que el médico le recetó.

La cantante Yuri recordó el día que se escapó de su casa y Luis Miguel le brindó todo su apoyo.