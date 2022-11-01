Yuri nos contó cómo van los ensayos para su concierto en la CDMX.

La cantante veracruzana, Yuri, deslumbrará a la capital del país con su presentación en solitario de “Euforia”, gira que estará plagada de sorpresas, nueva música y obviamente sus mayores éxitos que han forjado su trayectoria de 45 años arriba de los escenarios.

La jarocha se está preparando y está ensayando a tope para presentarse el próximo viernes 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México con su tour “Euforia”, por ello, le dio una probadita a Ventaneando de lo que será su próximo concierto en la capital del país.

“Este es un ensayito de todo lo que vamos a hacer este viernes allá en la Arena Ciudad de México que los invitamos a todos. Está espectacular que estén viendo cómo está armándose, es algo padrísimo y estoy muy feliz porque todo lo que he trabajado durante año y medio ya está aquí plasmado”, declaró Yuri.

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La intérprete de “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “Déjala”, entre otras, hizo una pequeña pausa en sus ensayos para enlazarse al foro y mostrar un poco del gran espectáculo que dará el próximo 4 de noviembre.

¿Cuáles serán sus próximas presentaciones? Yuri declaró que “este 4, este viernes (se presentará) en la Arena Ciudad de México, el 12 en Monterrey, después el 20 en Acapulco, el 25 en el Auditorio Telmex (Guadalajara), Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 26 de noviembre (Querétaro) y nos vamos hasta marzo en Puebla y de ahí para el real”.

La veracruzana nos regaló una pequeña prueba de lo que son sus ensayos del tour “Euforia” y de inmediato corrió al escenario para mostrar sus mejores pasos de baile acompañada de 8 bailarines en escena.

Por último, Yuri invitó a todos sus fans a disfrutar el próximo 4 de noviembre de su presentación en la Arena Ciudad de México y adelantó que habrá muchas sorpresas. “Los esperamos, mariachi, invitados, todo nuevo, muchas gracias a todos en el foro”, finalizó la intérprete.

