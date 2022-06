Familia de Carmen Salinas aclara si existe pleito por la herencia.

¿Hay problemas con la familia de Carmen Salinas y con su herencia?

María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida Carmen Salinas, es contundente al aclarar que no existe ningún tipo de disputa dentro de la familia por la herencia de su madre.

“Es mentira, estamos todos unidos, al contrario. Así es”, dijo la hija de la primera actriz.

La hija de Carmen Salinas lució un pendiente y unos aretes de su madre la noche de este lunes para recibir el galardón póstumo Grandeza Hispana, otorgado a Doña Carmelita.

“Hablé con ella y le dije que iba a ir recibir algo con mucho cariño para ella. Esta medalla y aretes los utilizó mi mamá en la última novela, pero ahora está conmigo. Me da satisfacción y sentimientos encontrados al no estar ella, ha sido difícil, pero la tenemos en nuestra mente y corazón, siempre recordándola”, añadió.

A seis meses de la partida de Doña Carmen Salinas, su sobrino Gustavo Briones dijo que no hay día que su familia y amigos no la extrañen y recuerden.

“Es muy fuerte porque no hay día que no la recuerde, algo pasa que siempre la mencionamos. No hay persona que no me diga ‘yo hice esto con ella’, así como las bendiciones que recibimos”, confesó el sobrino de Doña Carmelita a la prensa.

Así fue el fallecimiento de Carmen Salinas

La primera actriz fue internada el pasado 11 de noviembre en un hospital de la Ciudad de México, luego de sufrir una hemorragia cerebral.

El mundo del espectáculo se vistió de luto el 9 de diciembre de 2021, luego de que Carmen Salinas muriera a los 82 años de edad.

Carmen Salinas nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939 y su partida sucedió hace escasos seis meses debido a un episodio cerebrovascular en la Ciudad de México.

