¿Cuánto le costó a Yuri el vestido diseñado para Beyoncé?

Lo dijo y lo cumplió, hace unos días Yuri presumió a Ventaneando que para su próximo concierto en el Auditorio Nacional, este 8 de diciembre, estrenaría un impresionante vestuario que originalmente fue diseñado para que Beyoncé lo usara, en su “Renaissance Tour”, pero de último momento, la cantante estadounidense ya no lo usó. La noticia es, que Yuri ya comenzó a recibir parte de este vestuario y está lista para estrenarlo.

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¿Qué dijo Yuri?

En exclusiva para Ventaneando, Yuri reveló que “no soy chorera, papelito habla y aquí está el traje. Estos diseñadores tienen la confianza porque yo no tengo la estatura de la Beyoncé, ni el cuerpo, ni el dinero, pero de alguna manera, sí soy una persona que le encanta innovar”.

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“Este traje viene de Europa y obviamente yo ya tenía contacto con este diseñador. Él no habla directamente con Beyoncé, sino con los stylist, el diseñador se enteró que estaban cobrando mucho más, que lo estaban vendiendo a la señora y por una cantidad estratosférica, entonces se enoja, se los quita y me lo frece a mí”, recalcó Yuri.

¿Cuánto le costó el traje a Yuri? Sobre el costo del traje, Yuri bromeó y señaló que le dijo al diseñador que se lo tenía que dejar en pagos.

“Está hecho de un material que es muy ligero, no pesa absolutamente nada, puedo bailar con él, el casco es una espectacularidad, es una belleza. Sí cuesta cariñoso, cuesta en Euros, que vendrían siendo… de 10 para arriba, así que no está barato”.

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Yuri asegura que, a diferencia de otros artistas, ella sí invierte en ofrecer un buen espectáculo a su público. “Tú vas a sus shows y dices: ‘¿De plano?’ y a veces hasta gente dice ‘hay qué lindo, pero nada más sacaron 2-3 cositas, unas luces y es muy su decisión, cada quien gasta lo que quiere, a mí no, a mí me gusta siempre dejar huella”.