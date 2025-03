Yuridia impacta al revelar que su papá sufrió un derrame cerebral

La cantante mexicana Yuridia dejó a sus fans en shock. Y es que recientemente la también compositora reveló una noticia que nadie se lo esperaba. A través de sus redes sociales la intérprete de “Para Que Seas Feliz”, “Sin Llorar”, “Evítame La Pena” y “Yo Tuve Un Amor”, reveló que su papá, Genaro Gaxiola, sufrió un accidente cerebrovascular .

Yuridia impacta al revelar que su papá sufrió un accidente cerebrovascular

Fue por medio de su cuenta de TikTok (@yuritababy) que la cantante compartió todos los detalles de este trágica noticia. Según sus declaraciones, se enteró del estado de salud de su papá cuando regresó a México al finalizar su gira por Estados Unidos.

“Ya llegamos a nuestro hogar, aquí estamos todos. Bueno... llegamos antier y yo pues llegué y me topo con la noticia de que mi papá tuvo un ACV”, contó. Sin embargo, también explicó que no ha podido ir a visitarlo: “He estado estos días aquí porque tengo que ir al doctor, no he podido ir a visitarlo, porque tengo que ir a ver cómo va Nobita bebé. Pero pues sí, esas son las noticias que me recibieron en México al llegar”.

¿Cuál es el estado de salud del papá de Yuridia hoy 26 de marzo?

Además, Yuridia también explicó la situación en torno a la salud de Genaro Gaxiona: “Mi papá ahorita no puede hablar bien, y creo que no puede caminar, tiene que tomar terapias para volver a caminar”, aseguró. “He estado prácticamente acostada viendo el techo, contemplado la vida y pensado en que probablemente no va a poder ir a la Plaza de Toros, porque lo primordial es su salud”, añadió.

@yuritababy Sorry por el cambio repentino de humor en este tik tok cast. nos vemos en la plaza de toros. ♬ sonido original - YURIDIA

¿Qué es un ACV?

Es importante señala que, de acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute de Estados Unidos, un ACV es un accidente cerebrovascular que puede ocurrir cuando el flujo de sangre al cerebro queda bloqueado o cuando se produce un sangrado repentino en el cerebro. “Casi el 90% de lo ACV se produce por una obstruccionándoosla de los vasos sanguíneos (accidentes isquémicos) y el resto se deben a sangrándoos internos (accidentes hemorrágicos)”, señala dicha institución.