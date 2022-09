VIDEO: Yusef y Catalina vivieron una romántica noche mexicana.

Nuestros queridos participantes de Survivor México no dejaron de competir ni el 15 de septiembre, pues jugaron por una cena mexicana repleta de comida, películas y margaritas.

Sobrevivientes disfrutan y celebran noche mexicana en Survivor México.

Los ganadores de la prueba fueron Yusef y David, quienes tuvieron la oportunidad de invitar a dos sobrevivientes para acompañarlos en una velada única.

David invitó a Cyntia y Yusef a Catalina, así que los cuatro participantes disfrutaron de antojitos típicos mexicanos. Luego de la comida, todos los concursante disfrutaron de una película como parte de su premio.

Sin embargo, Yusef y Catalina se sentaron juntos para disfrutar de la película, momento que no pasó desapercibido para millones de televidentes de Survivor México.

“Catalina y yo empezamos a tener otra relación, me ha gustado mucho. He conocido un lado de Catalina que no conocía, es muy divertida, me rio mucho. Creo que ella también está conociendo una nueva parte mía”, declaró el biólogo a las cámaras de Survivor México.

Por su parte, Catalina se dijo sorpendida por el bello gesto de Yusef, quien decidió compartir su premio con ella: “Es una sorpresa. No sé si le deba algo... pero sé que voy a pagarle con mi compañía”.

Yusef y Catalina disfrutaron de una velada mágica

David notó la gran química entre Yusef y Catalina, por lo que no dudó en lanzar un pregunta indiscreta: "¿Ustedes van a ver la película abrazados?”.

Notablemente sonrojado, el biólogo respondió al cuestionamiento de David con una peculiar frase. Por su parte, Catalina también comenzó a reir nerviosamente ante los comentarios de los sobrevivientes.

“Ya nos llevamos muy bien, pero no hay que forzar las cosas”, declaró Yusef.

