Yusef revela que Nahomi y Kenta planean una estrategia en su contra.

Survivor México está en la penúltima semana, así que todos los participantes se encuentran planeando sus respectivas estrategias para llegar a la Gran Final.

Yusef explota contra Halcones durante la ceremonia de Survivor México.

Las pruebas por los suministros y los incentivos continúan poniendo en rivalidad a todos los sobrevivientes, pues ayer los participantes lucharon por un paseo a Santo Domingo.

La prueba fue ganada por David García, David Ortega, Cyntia, Julián y Cathe, cosa que molestó a Kenta. El participante perdió la cabeza y comenzó a aventar arena, además de querer rendirse de la competencia.

“En esta extinción me pueden mandar a mí... no es broma. Nominénme”, expresó Kenta a todos los participantes de Survivor México.

Luego de tranquilizarse, Kenta tuvo una íntima plática con Nahomi, a quien confesó sentirse frustrado por perder el paseo a Santo Domingo.

“Estuve mal en puntería porque estaba cansado de la prueba anterior”, expresó el sobreviviente a Nahomi, y ella a su vez le brindó palabras de aliento para no desistir.

Te puede interesar: Survivor México: La estrategia de Cuchao y Nahomi para eliminar a Yusef Farah.

Yusef desconfía de Kenta y Nahomi

Yusef ha roto el silencio sobre la contundente actitud de Kenta, asegurando que no cree en sus palabras. El biólogo cree que Kenta y Nahomi tienen una estrategia para debilitarlo en un posible Juego de la Extinción.

“Claro que esas cosas funcionan, el decir: ‘ya me voy, voten por mí, no voy a luchar, me voy a dejar perder’. A la hora de competir vas con cierta tranquilidad como adversario, pero después te ganan. Yo no voy a caer en esos juegos”, dijo Yusef a las cámaras de Survivor México.

No te pierdas Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues estamos a nada de conocer a los finalistas que se disputarán los 2 millones de pesos y el título de campeón o campeona.

También te puede interesar: Survivor México: El bello gesto de Yusef que los demás ignoraron y despreciaron.