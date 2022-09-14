Survivor México: La estrategia de Cuchao y Nahomi para eliminar a Yusef Farah.

Survivor México se encuentra en su penúltima semana, por ello, los diez sobrevivientes que siguen con vida se están jugando sus últimas y mejores cartas para poder llegar a la gran final y así pelear por los 2 millones de pesos y por el título de campeón.

Saadi y Santiago son los sobrevivientes que han sido eliminados de la competencia tras concretarse la fusión, misma que ha dejado a los sobrevivientes de la tribu Jaguar como los rivales a vencer por parte de los Halcones y Los Otros, facciones que harán todo lo posible para impedir que Yusef y compañía lleguen a la final.

Para evitar que eso suceda el ‘León libanés’ se habría acercado con Catalina para conseguir una aliada más, sobre todo después de que ambos charlaran y terminaran con las rencillas que habían tenido a lo largo de la competencia, pero eso no es todo ya que ambos pusieron las cartas sobre la mesa y revelaron sus objetivos para mantenerse con vida en Survivor México.

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¿Quién es la mente maestra en la estrategia contra Yusef? Todo parece indicar que ni su alianza con Catalina le asegurará su pase a la final a Yusef, quien ha caído de la gracias de los fans del reality de supervivencia gracias a sus diferentes actitudes que no han sido bien vistas por los televidentes.

Sobre todo, después de la salida de Viridiana y su supuesto gesto de amor que más bien se trató de una estrategia, según internautas ya que al día siguiente ya le había puesto el ojo a Jacky, pero también por el poder que ejercer sobre el resto de los Jaguares y a que hizo trampa el pasado sábado de eliminación.

Cuchao es la mente maestra de la estrategia para deshacerse de Yusef, por ello, tendrá una conversación con Julián, a quien le dijo “tú heredas mis palabras y yo heredo tus estrategias”, en referencia al maquiavélico plan que tienen contra Yusef y sus Jaguares, quienes están más “débiles que nunca”, según palabras del propio creador de contenidos.