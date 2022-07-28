Survivor México: ¿Qué participantes cambiaron de tribu esta noche?

Todos los participantes de Survivor México entraron a una nueva semana llena de desafíos, nuevas pruebas y suculentas recompensas para inspirarse a ganar.

Warrior puso en juego un club sándwich y donas para todos los sobrevivientes, siendo la Tribu Jaguar la única ganadora del delicioso incentivo.

Luego de la salida de Catalina y Fátima, los concursantes saben que deben defender su lugar para no marcharse de la competencia en este momento clave.

Esta semana de Survivor México también inició con sentimientos encontrados, pues Warrior puso en juego cartas enviadas por los familiares de todos los sobrevivientes.

Luego de un cardíaco duelo sobre el agua, la Tribu Halcón ganó el emotivo premio tras varias semanas de saborear la agridulce derrota.

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Líderes cambian de tribu en Survivor México

Warrior les pidió a los sobrevivientes ser parte de una misión muy importante, la cual consistió en buscar dos líderes por cada tribu.

La Tribu Jaguar eligió a Cuchao y Viridiana, mientras que Yusef y Nahomi fueron elegidos por la Tribu Halcón. Los cuatro líderes se dirigieron a la cabaña de deliberación para tomar una polémica decisión que cambió el rumbo de Survivor México.

Un líder de cada equipo tuvo que cambiar de tribu, misión que tomó por sorpresa a Yusef, Nahomi, Viridiana y Cuchao.

"No quiero traicionar a nadie... me da miedo llegar vulnerable. Tú Yusef vas a llegar a un lugar confiable, vas a regresar al lugar donde naciste", expresó Cuchao tras tomar la decisión que cambió el rumbo de la competencia.

Luego de meditarlo, los cuatro participantes enviaron a Yusef a la Tribu Jaguar y Cuchao se cambió a la Tribu Halcón: "Es un momento muy complicado, es un momento donde hay que decidir", dijo Warrior en la ceremonia.

"Yo voy a seguir siendo Yusef. Quiero mucho a los Halcones y va a estar duro", concluyó Yusef este emotivo episodio de Survivor México.

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