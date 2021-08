Yuya presume cómo luce a unos días de dar a luz. (FOTO)

Yuya presume cómo luce a unos días de dar a luz en una foto. La youtuber derrocha glamour en las redes sociales a pesar de lo avanzado de su embarazo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer habló de su sentir en estos últimos días de su embarazo y aseguró que “no puede respirar muy bien, porque la barriga está creciendo a cada parpadeo que da”.

En su afán de no perder el glamour, confesó “estar aferrada” a no comprarse ropa de embarazo porque dentro de unos meses ya no le va a quedar.

“Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede (...) Entonces estoy aferrada a seguirme poniendo mi ropita de toda la vida”, dijo la influencer.

Hijo de Yuya nacerá en dos meses

Yuya tiene alrededor de siete meses de embarazo y en los primeros meses no le había crecido mucho la panza, así que pensó que no le crecería tanto.

“Pero claro que se me ve una barrigona porque siempre la traigo de fuera. Ahora mis blusas solo me tapan las bubis porque todo te crece, ¡Amigos, todo te crece! Es que esto está impresionante y todavía faltan como unos dos mesecitos”, explicó.

