FOTOS | Fans reaccionan a la diferencia de edad entre Yuya y Siddhartha.

Sin duda, Yuya y Siddhartha son una de las parejas más queridas en la actualidad, pues cada uno tiene un fandom importante desde hace ya algunos años. Unos de Internet y otros desde la música.

Desde que anunciaron su relación en el 2019, han compartido algunos momentos en redes sociales, muy pocos, pues les gusta dejar privada si vida sentimental. Es por ello que la noticia de que la influencer esperaba un bebé, se dio meses después y también por esto, no comparte fotos de Mar, a quien no le vemos la carita.

A pesar de que buscan siempre estar fuera de las polémicas, en los últimos días han sido tendencia debido a la diferencia de edad que hay entre ellos. Y es que los internautas se dedicaron a buscar la edad del cantante, ¡y le lleva 17 años a Yuyita!

Para el amor no hay edad, pero las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Te contamos en las fotografías.