¡Un nuevo mar nació! El bebé de Yuya y Siddhartha ya son papás.

Luego de nueve meses de esperar con muchísimo amor a su primer hijo... ¡Mar, el primogénito de Yuya y Siddhartha, ya nació!

Yuya embarazada

En junio, Yuya y Siddhartha dieron a conocer a través de sus cuentas de Instagram, unas fotos que dejaron con la boca abierta y el corazón contento a todos, ¡estaban esperando un bebé! En las imágenes se puede ver a Siddhartha abrazando por la espalda a Yuya, quien tiene descubierta su pancita de embarazo, que por cierto ¡ya se veía bastante avanzado!

“Voy a ser mamá del inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí, ¡qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”. Escribió Yuya al pie de la imagen que subió.

Mientras que su pareja Siddhartha dijo: “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”. Los amo.

Mira las fotos AQUÍ .

¡Mar, el bebé de Yuya y Siddhartha, ya nació!

Siddhartha anunció a través de su cuenta de Twitter, que esta mañana ya nació Mar, el hijo que tanto esperaba con Yuya.

A las 7 de la mañana, el cantante sorprendió a los cibernautas con la noticia de que Yuya ya dio a luz a su primer bebé, Mar. “Un nuevo Mar nació”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

No se saben más detalles al respecto, pues la familia de Yuya no ha puesto nada en redes sociales, ¡pero esperamos que la youtuber se encuentre muy bien! Y que Mar esté muy sano.

Estaremos atentos a más información.

