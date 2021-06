¡Yuya tiene seis meses de embarazo, va a ser mamá! Siddhartha es el papá.

La youtuber Yuya anunció a través de un video y una foto en sus redes sociales, ¡que está esperando a su primer hijo! Te contamos.

Este fin de semana la youtuber, Yuya, junto con su pareja, Siddhartha, ¡dieron a conocer a través de sus redes sociales, que están esperando un bebé! Checa las hermosas fotos y sigue leyendo, te contamos los detalles.

Yuya está embarazada, ¡va a ser mamá!

Esta sábado 12 de junio, Yuya y Siddhartha dieron a conocer a través de sus cuentas de Instagram, unas fotos que dejaron con la boca abierta y el corazón contento a todos, ¡están esperando un bebé! Sí, ¡Yuya va a ser mamá! En las imágenes se puede ver a Siddhartha abrazando por la espalda a Yuya, quien tiene descubierta su pancita de embarazo, que por cierto ya se ve avanzado.

“Voy a ser mamá del inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí, ¡qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”. Escribió Yuya al pie de la imagen que subió.

Mientras que su pareja Siddhartha dijo: “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”. Los amo. ¿Qué va a ser el hijo de Yuya y Siddhartha? ¡UN NIÑO! Así lo confesó él en el pie de su publicación.

Además, Yuya compartió en su canal de YouTube, una carta de amor hacia su hijo, “Mar”. En el que cuenta cómo ha sido su recorrido desde pequeña, hasta el viaje que ha tenido siendo reconocida, todo lo que ha logrado y el amor que tiene y le tienen muchas personas, ¡y es que sus fans están encantados con la noticia! Pues han crecido con ella, y verla ahora como mamá, les parece muy bello.

Luego, Yuya le comienza a dedicar palabras a su hijo: “Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad, dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta una vida”. ¡Al parecer, tiene ya seis meses de embarazo!

"¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo? Te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento para que algún día puedas ver que desde tu primer latido, mamá te ama y te acompaña”. Terminó diciendo Yuya a su hijo. ¡Qué bonito!

Ahora que su embarazo ya es públicom seguro estará compartiendo mucho sobre su proceso y el nacimiento de su bebé, ¡te contaremos todos los detalles!

