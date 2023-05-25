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FOTOS | La TikToker Tammy Parra, ¡confesó que Zac Efron la besó!

Así es, Yordi... El mismísimo Zac Efron besó a la influencer Tammy Parra en un bar... ¡La TikToker contó con detalle todo lo sucedido! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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