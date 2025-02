Zoe Saldaña es criticada en redes por presuntamente gritarle a su esposo

Ahorita que está la temporada de premios a todo lo que da, Zoe Saldaña , actriz de reparto de la polémica y controvertida cinta “ Emilia Pérez ”, ha sido duramente criticada en redes sociales luego de filtrarse su molestia durante la alfombra roja de los Critc’s Choice Awards.

Varios días han pasado desde que se llevó a cabo dicha entrega de premios; sin embargo, el video recientemente salió a la luz y ha generado un gran revuelo en redes sociales.

¿Por qué Zoe Saldaña está siendo criticada?

En el video difundido en redes se puede a apreciar a Zoe Saldaña notablemente molesta. En un principios las cámaras enfocan a la actriz; posteriormente aparece a cuadro su esposo, Marco Perego.

Todo parece indicar que la actriz estaba molesta y el que pagó los platos rotos fue su esposo, y aunque esta versión no ha sido confirmada, en redes sociales revelaron que Zoe Saldaña es la que manda en su casa.

No fuera él hablándole así a ella, porque llega todo el 8M, el Me Too, el progresismo y la policía de la moral a arruinarle la carrera por misoginia y a pedir prisión por tentativa de feminicidio. pic.twitter.com/ddrdkZ4bcP — Luis González (@luis_gj) February 19, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes’ La cuenta de Cinéfilos en Facebook compartió el video y publicó “Ya sabemos quien manda en la casa de Zoe Saldaña”.

Esto generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales, pues mientras algunos aseguraron que Zoe Saldaña humilló a su esposo, otros señalaron que la actriz no le gritó a Marco, sino a un guardia de seguridad.

"¿Y hablarle así al de seguridad está bien, o en qué contexto tratar a alguien así es permisible y bien visto?”, “Igual actuó mal. Un hombre hace eso y de enfermo, violento, que necesita terapia para el control de la ira, no lo bajan”, “Si hubiera sido al revés todo el mundo estuviera atacado, pero como fue ella hasta chistoso lo encuentran”, “Si el grito hubiera sido de él a ella, esto ardería, pero veo que hacen hasta bromas, que mal” y “Ugh siempre hay alguien sacando las cosas de contexto, el asistente que estaba coordinando la toma de fotografías no permitía que el esposo de Zoe saliera en la toma con ella. Yo también me pondría de pestañas si estuviera nominada y no me dejaran compartir esos momentos con mi esposo”, fueron algunos de los comentarios.