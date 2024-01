Zudikey Rodríguez no quiere que Pato Araujo siga compitiendo en Exatlón

Zudikey Rodríguez, esposa de Pato Araujo y ex atleta de Exatlón, habló en exclusiva con nosotros y expresó su opinión acerca de la situación que vive Pato. Contó que ella no regresaría a competir, pues ahora es madre y que no le gustaría que Pato Araujo siga compitiendo mientras sigue lesionado.