Inaugura Enrique Alfaro en Jalisco Mi Macro Periférico, el corredor BRT más largo del país

● Mi Macro Periférico será también uno de los corredores de movilidad integral más extensos en América Latina

● Todo el sistema, que incluye rutas troncales, alimentadoras y complementarias, podrá sumar más de 300 mil viajes al día

● Enrique Alfaro anunció el arranque en los próximos meses de la Línea 4 de Guadalajara que conectará a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

● El proyecto tuvo una inversión de 8 mil 943 millones de pesos

El sistema de transporte público más largo de México, Mi Macro Periférico, inició operaciones este fin de semana en Jalisco con el banderazo de salida que dio el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el que enfatizó ofrecerá un servicio de calidad para todas y todos los usuarios del transporte público y para quienes habitan, trabajan o estudian en los alrededores de esta vialidad fundamental del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).





Mi Macro Periférico es un proyecto que articula la sustentabilidad, seguridad y calidad, que tras años de trabajos y esfuerzos presupuestales de la entidad llegó para transformar de fondo la movilidad de la AMG. En noviembre de 2019 dieron inicio los trabajos para construir la nueva línea de BRT (Bus Rapid Transit) el corredor más largo de BRT de México.

“El segundo reto era cómo le hacíamos para transformar de manera integral todo nuestro sistema de transporte que durante décadas estuvo secuestrado por intereses políticos y hay que decirlo con toda claridad, por políticos que eran parte del negocio del transporte y que eran la razón principal por la cual no se podía hacer una transformación de fondo. Llegamos al gobierno de Jalisco y dije que el compromiso central era que el transporte iba a dejar de ser un negocio de algunos para volver a ser primero un servicio público e iniciamos el trabajo desde entonces”, dijo Alfaro Ramírez.

No solo se trata de un nuevo medio de transporte cómodo, seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, también incluye la transformación urbana del Anillo Periférico, vialidad que en la década de 1960 se pensó como un límite para el crecimiento urbano de la ciudad, pero que hoy ya es una vialidad más, absorbida por años de crecimiento desordenado.

Después de años de mucho trabajo de parte del gobierno, hoy entró oficialmente en operaciones Mi Macro Periférico en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sumando un eslabón fundamental al sistema integrado de movilidad de esta ciudad del Occidente del país. Con una inversión de 8 mil 943 millones de pesos.

Al respecto Hugo Luna, jefe de Gabinete y encargo de este macro proyecto, detalló que lo primero que se hizo fue la sustitución de la superficie de rodamiento en carriles centrales de Periférico con concreto hidráulico, se construyen laterales con banquetas y cruceros seguros. Estas obras se realizaron en distintos frentes desde noviembre de 2019 y 2020 a pesar de la pandemia. Se sustituyeron 39 puentes peatonales que no cumplían con las más mínimas condiciones de accesibilidad por nuevos puentes que son accesibles, con rampas, elevadores, guías podotáctiles e iluminación.

Añadió que las estaciones tienen un diseño pensado para ser transparentes, iluminadas, accesibles y seguras, ofreciendo absoluta visibilidad desde cualquier punto. En 34 de estas habrá módulos de servicios como baños, lactarios y biciestacionamientos.

“En esta construcción se utilizaron 7 mil 560 toneladas de acero, con esto hubiéramos construido una Torre Eiffel, se emplearon 292 mil metro cuadrados de concreto, con esto hubiéramos construido 7 estadios Azteca, se colocaron 4 mil 200 pánales solares, con esto cubriríamos un campo de futbol, la Plaza Liberación y daríamos luz a todo el barrio de Analco de la ciudad y tenemos 600 mil metros lineales de puntura para abalizamiento que si los pusiéramos en línea recta llegaríamos a la Ciudad de México”, explicó.

Durante la presentación y arranque se explicó que este nuevo sistema suple a la ruta T19 (antes 380), con el objetivo de contar con un servicio seguro y eficiente para traslados en menor tiempo por una de las vías más importantes de la capital de Jalisco y sus municipios aledaños. Cuenta con tres líneas troncales que circulan por el carril segregado, además cuenta con tres rutas complementarias, que conectan y recorren diversas colonias de los municipios de Tonalá y Zapopan, y con siete rutas alimentadoras que, desde distintos puntos de la ciudad, como el sur de la metrópoli, desde el municipio de Tlajomulco, moverán a las y los usuarios hasta Mi Macro Periférico.

El sistema cuenta con 42 estaciones que recorrerán 41.5 kilómetros, es mayor a los trayectos de la Línea 1 Ecovía de Monterrey con sus 30 km de longitud y al corredor de 28 km de la Línea 1, Indios Verdes-Caminero, del sistema Metrobús de la Ciudad de México.

Mi Macro Periférico forma parte de la política pública de Mi Movilidad, que es el Modelo Integrado de Movilidad, que presentó el mandatario jalisciense Enrique Alfaro en 2019 y que integra todos los medios de transporte público y de movilidad activa.

A nombre de los vecinos Graciela Orozco, quien radica en la colonia La Tuzanía, recordó un periférico en el total abandono, inseguro y de odiseas para acceder a la famosa ruta 380. Hoy, aseguró lo que era sufrir quedó ordenado, iluminado, con un BRT que mejora el servicio de transporte a los vecinos.

Es una línea que se integra con todo el sistema de transporte como Mi Tren, con sus tres líneas; MiBici, la red de bicicletas públicas; Mi Transporte, las unidades de transporte público colectivo; Mi Transporte Eléctrico, la primera ruta 100 por ciento eléctrica en el país que conecta a la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara; y Mi Macro Calzada, el primer BRT de la ciudad.

También se construye la ciclovía más grande de México con una extensión de 80 kilómetros de ida y vuelta, la cual estará ubicada a lo largo del Periférico, permitiendo a los ciclistas recorrerla en ambos sentidos con total seguridad. Una vez concluida en su totalidad quienes se desplacen por el Periférico con la bicicleta como medio de transporte, podrán trasladarse con seguridad al pedalear.

Todo el sistema, incluyendo unidades troncales, complementarias y alimentadoras, sumarán más de 300 mil viajes al día, más de los que realizan en conjunto las tres líneas del Tren Ligero (Mi Tren) de la ciudad.

Además, Mi Macro Periférico contribuye con las metas del Plan de Acción Climática Metropolitano (PACmetro), transitando hacia una metrópoli que prioriza el desarrollo urbano y económico climáticamente resiliente y sostenible, gracias a la utilización de unidades de transporte público de bajas emisiones y el incremento de usuarios del transporte masivo y la movilidad activa. También tendrá un nuevo anillo verde con la colocación en marcha de 27 mil nuevos árboles de especies nativas y adaptables al clima de la región.

Las estaciones tienen un diseño pensado para ser transparentes, iluminadas, accesibles y seguras, ofreciendo absoluta visibilidad desde cualquier punto. En 34 de estas habrá módulos de servicios como baños, lactarios y biciestacionamientos.

Las estaciones funcionan con paneles solares que impulsarán el uso de energías limpias, tienen internet gratuito de calidad gracias a la Red Jalisco. Además en términos de seguridad, estarán equipadas cada estación con cámaras de videovigilancia que serán monitoreadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el C5, brindando seguridad en todo momento a los pasajeros durante sus trayectos y en los tiempos de espera de abordaje o descensos del sistema.

Mi Macro Periférico es una obra integral que considera al peatón, al usuario del transporte público, al ciclista y al automovilista.

Con el Modelo Integrado de Movilidad, Jalisco se convierte en el primer estado de todo el país en contar con un sistema de transporte público unificado que permite la conexión entre sus diferentes modalidades con la tarjeta Mi Movilidad. Dentro de las estaciones de Mi Macro Periférico solamente se podrá pagar con la tarjeta Mi Movilidad, no acepta efectivo, y dicha tarjeta se puede adquirir en las estaciones de Mi Macro y Mi Tren, se puede recargar ahí mismo o en las tiendas OXXO.

Mejorar el transporte público ha sido una de las demandas más importantes de las personas. Por eso en este gobierno una de las grandes apuestas es la movilidad, el objetivo es garantizar un sistema de transporte público interconectado, seguro y eficiente.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha ratificado que los trabajos en los entornos a este sistema continuarán por otros dos años, pendientes que no afectarán su operación ni la seguridad de los usuarios.

“Hoy escuchamos a los que se quejan de que le estamos quitando un carril a los coches argumentar el mismo absurdo que entonces, el tráfico no lo generan las obras de transporte público, el tráfico no lo generan las ciclovías, el tráfico lo generan las obras que durante décadas se hicieron en esta ciudad pensando en los coches y no en las personas”, indicó el mandatario.

Con Mi Macro Periférico, la movilidad de nuestra Ciudad cambia de fondo con un transporte público digno para las personas que estudian, viven y trabajan por el Periférico.

Enrique Alfaro provechó para anunciar el arranque en los próximos meses de la Línea 4 de Guadalajara que conectará a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga.

Para saber más:

● Horario:

○ De 4:30 a 23:30 horas en rutas Troncales y Complementarias.

○ De 3:45 a 00:30 horas en rutas Alimentadoras

● Puedes planear tus viajes a través de Google Maps.

● Más información en mimacro.jalisco.gob.mx