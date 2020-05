Durango Capital...Vive Sin Drogas

“Este es un esfuerzo del Gobierno Municipal para traer a nuestros jóvenes eventos que les ayuden a formarse como hombres y mujeres de bien, por que ustedes son el futuro de Durango y los queremos ver felices, por eso estamos fortaleciendo programas pensados en los jóvenes, para que no caigan en las adicciones, pues ustedes son los futuros líderes de este país”

Esas fueron las palabras con las que el Dr. José Ramón Enríquez Herrera, alcalde del Municipio de Durango, dio inicio a la presentación de Vive Sin Drogas en el Centro de Convenciones Bicentenario ante más de 4,000 alumnos de secundaria y nivel medio superior.

El edil estuvo acompañado de su esposa, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Ana Beatriz González Carranza, de Luz Elena Rodríguez González, Directora de Educación, y de diversas autoridades de la localidad.

Mr. Fark y Saga, raperos de fut Azteca, fueron los encargados de llevar la conducción del evento, quienes además motivaron a los asistentes a encontrar sus habilidades y desarrollarlas para lograr ser exitosos.

Miguel Aquino, experimentado periodista de TV Azteca mostró las graves consecuencias de consumir sustancias tóxicas, mismas que contienen diversas clases de venenos sumamente peligrosos para el cuerpo.

Así mismo Fuzz, consejera de Fundación Basak, relató a través de su testimonio de vida el terrible infierno físico, emocional y social que conlleva adentrarse en el mundo de las drogas.

A ese respecto, el especialista y miembro de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Mario Citalán, expuso que el problema del consumo de estupefacientes es cada vez más grave, ya que la edad de inicio ha disminuido a doce años de edad.

Gio y Cero, integrantes de la Selección Mexicana de Freestyle Fútbol mostraron a los jóvenes que a través del deporte se pueden conseguir grandes objetivos en la vida y realizaron una espectacular demostración de su disciplina.

Sofía Aragón, conferencista en temas de superación personal y ganadora del certamen Mexicana Universal Jalisco 2018, envío un emotivo mensaje a todos los asistentes al coronar a una de las estudiantes y dejando en claro que nada es imposible. Además, Sofia invitó al escenario a Wendy Chávez (Miss Durango 2018), y juntas pidieron a los jóvenes no rendirse nunca para conseguir sus metas

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana del INEGI, en el estado de Durango hay una mejor percepción de seguridad por parte de la población, pero aumentó el consumo de alcohol en las calles en 72%, siendo los jóvenes los más vulnerables.

Ante esto, los estudiantes se mostraron atentos y receptivos del mensaje de Vive Sin Drogas y destacaron las acciones positivas que este tipo de eventos generan en la sociedad.

“Nosotros podemos tener una juventud plena sin usar estupefacientes, no hay que tener miedo a decir que no, por que hay gente mala que quiere destruir nuestras vidas y eso no debemos permitirlo… ” dijo Karen Aidee Castro, estudiante de la secundaria 4 de Durango.

Esteban Macias, reconocido periodista de espectáculos, expuso a los jóvenes a través de ejemplos suscitados en el cine, la importancia de no ingerir sustancias tóxicas para evitar ser presa del crimen y las adicciones.

El climax del evento se dio cuando Ernesto Cazares, ganador de la primera edición de Exatlón, subió al escenario para mostrar a los asistentes que los sueños si se pueden hacer realidad a base de esfuerzo, dedicación y sacrificio.

Es así como en Grupo Salinas y Vive Sin Drogas contribuimos a la prevención de adicciones y violencia a través de herramientas informativas, refrendando asi nuestro compromiso social, mismo que durante 20 años nos ha llevado a realizar 554 eventos, impactando a más de 650,000 personas de forma directa y millones más a través de la señal de TV Azteca.

