Guanajuato...Vive Sin Drogas

La gira más grande del mundo de prevención y concientización acerca del consumo de drogas no se detiene, y gracias a nuestros amigos de Omnibus de México llegamos al siguiente destino; el estado de Guanajuato.

A través de 4 eventos en la capital del estado y la ciudad de León, 6,600 jóvenes recibieron información clara respecto a lo qué son las drogas y sus efectos sobre el cuerpo.

A lo largo de más de 20 años de historia, la Gira Vive Sin Drogas se ha constituido como un espectáculo educativo reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llegando a sembrar su mensaje en todo el territorio nacional, Estados Unidos y Centroamérica.

Gracias a un ágil programa de actividades y ponencias, asistido por tecnología de punta con pantallas LED, audio e iluminación de gran potencia, Vive sin Drogas consigue atraer la atención de diversos públicos sin importar edad, situación social o estatus educativo.

Vive Sin Drogas Miles de jóvenes de Guanajuato recibieron el mensaje de VSD

Expertos en materia de adicciones, figuras deportivas e integrantes de la familia de TV Azteca hacen posible este dinámico formato que busca trascender en la memoria de los asistentes.

Durante esta gira contamos con la participación de la periodista deportiva Inés Sainz, el cantante y ganador de la 4ta generación de “La Academia” Erasmo Catarino, el actor Mauricio Islas, el presentador Rafa Mercadante y la actual Miss México Sofía Aragón, quienes compartieron con los jóvenes guanajuatenses sus experiencias de vida, a través de las cuales desean sembrar un mensaje claro que prevenga el consumo de cualquier tipo de sustancia tóxica para su salud.

Agradecemos la confianza del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en entrevista aseguró sentirse “muy contento, porque los jóvenes de Guanajuato están siendo muy perceptivos de todo lo que está pasando, y por ello son importantes este tipo de campañas, gracias a Ricardo Salinas Pliego, Benjamin Salinas, Jorge Garralda y Fundación Azteca por fijarse en Guanajuato, pues los jóvenes de Guanajuato son muy entusiastas”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la presentación del evento en la ciudad de León Gto.

A su vez, la presidenta del Sistema DIF Guanajuato, Adriana Ramírez Lozano, afirmo que Vive Sin Drogas “es un foro muy importante, se puede ver con un auditorio lleno de chicos que están interesados en escuchar a los ponentes, y nosotros encantados de poder repartir toda está información a los jóvenes, y sobre todo, de hacerles saber la importancia que tiene vivir sin adicciones”

Luego de disfrutar un espectáculo educativo donde hubo momentos de reflexión, participación, risa y hasta baile, asistentes como Mariana Torres, joven estudiante de 3er año de secundaria dijo: “aprendí a decir no, a no dejarme llevar por los demás, a pensar bien mis acciones para no dañar mi futuro y mi carrera”, opinión que también comparte Luis, de 16 años y quien cursa el primer grado de preparatoria: “En la vida nos vamos a topar con varios obstáculos, pero la decisión de decir no es nuestra.

Por su parte, Lourdes, de 15 años, aseguró que “en la escuela donde estudia “hay problemas de drogadicción, entonces está muy bien que haya venido Vive Sin Drogas y que nos hayan hecho reflexionar de eso”.

Pero en Vive Sin Drogas no solo llegamos a estudiantes de nivel básico y medio, sino a futuros docentes, tal fue el caso de Manuel, quien a sus 21 años está próximo a terminar la licenciatura en Educación Física: “La verdad aprendí muchísimas cosas para ejecutarlas a lo largo de la vida con el resto de los niños, somos maestros en proceso y queremos apoyar esa parte con los alumnos”.

Vive Sin Drogas reafirma su compromiso con la juventud y sociedad mexicana para conseguir un país saludable a través de información de calidad respecto al consumo de drogas, prevención y tratamiento.

¡Gracias Guanajuato!