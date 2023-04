¿Por qué buscamos las relaciones casuales?

Por: Psic. Sarahi Dennis Rodríguez Goytia | Directora de Operaciones Servicios Psicológicos StarPsic S.C.

“Sin involucrar sentimientos”, es lo primero que decimos cuando comenzamos “sin comenzar” una relación casual.

Sin embargo, no siempre se puede cumplir con esto, después de algunas salidas y compartir espacios, los sentimientos comienzan a surgir, y no siempre son correspondidos.

Es adictivo tener un vínculo con otra persona donde las reglas son muy pocas y flexibles, donde no hay compromisos a futuro y los beneficios son igual o mayor a los que se tendrían en una relación de pareja. Además, las etiquetas no están presentes, lo que hace que las cosas “fluyan mejor”; adicionalmente existe la posibilidad de que dentro de los acuerdos estén la “no exclusividad” y permita que ambos en la relación estén con otras personas involucradas de manera sentimental o sexual, haciendo aún más tentadora esta opción de relación en la actualidad.

Pero ¿En qué nivel psicológico estamos en medio de una relación casual?

Los seres humanos somos seres sociales que disfrutan de interrelacionarse con otros, los acercamientos físicos como los abrazos, besos o relaciones sexuales liberan neurotransmisores y hormonas (como la dopamina y la oxitocina) en nuestro cerebro activando nuestro sistema de recompensa que es el encargado de indicarnos que lo que estamos haciendo es agradable, además de incitarnos a volver a repetirlo.

Todo esto en conjunto con nuestra historia amorosa, hace que lleguemos a confundir las acciones con los sentimientos y que con una falta de comunicación continúa pueda originarnos problemas, ya que puede ser que solo una de las partes, quiera formalizar mientras que la otra, no está de acuerdo.

Esto puede ocasionar en la persona que no es correspondida falta de confianza, sentimientos de ser utilizado/a, tristeza profunda, aislamiento, falta de interés en buscar una relación de pareja y bajas expectativas, en el mejor de los casos, ya que en casos no favorables, la persona no correspondida puede acceder a los términos impuestos por el otro y continuar con algo que no es lo que está buscando para no sentirse solo/a.

En el caso de las personas que logran no involucrarse sentimentalmente en las relaciones casuales los beneficios son muchos, lo cual hace que se sigan buscando este tipo de relaciones y no tiene nada de malo, siempre y cuando las personas puedan comunicar de manera responsable cuáles son sus intenciones reales con los demás. De esta manera es más probable que ambos lo disfruten.





