Año nuevo propósitos nuevos, ¿Tú los cumples?

¿Alguna vez te ha pasado que por agosto te acuerdas de algún propósito que no hayas logrado en especial los relacionados con la salud y más aún con los relacionados con la alimentación?

Te recomiendo que leas estos cuatro puntos para lograr mayor compromiso contigo:

1. Esas ganas de cambiar duran los primeros días de enero, en especial por la culpa de cómo comimos durante diciembre. Te comento que ¡la culpa no educa! Es por eso qué no se logra un compromiso, cuando quieres cambiar se hace cuando estás convencido y completamente consciente.

2. Cuando propongas un cambio realiza un plan de acción para que no se quede todo en “después”. Así sabes que tienes fecha límite.

3. Acepta cuando necesitas ayuda extra, existen muchas cosas que quisiéramos cambiar de nosotros mismos y en varias ocasiones se requiere a un especialista en psicología, psiquiatra, doctor del deporte, nutriólogo o cualquier otro dependiendo de cual sea nuestro objetivo.

4. Para mejorar tu alimentación no es suficiente con una dieta de unos días para llegar a tu objetivo, te recomiendo a un nutriólogo que te acompañe en este proceso ya que lo que necesitas es aprender a comer y es mejor ir lento pero seguro. Los pequeños pasos nos llevan a un objetivo más grande.

Yo te recomiendo esta vacaciones que no te pases con la comida para no generar un sentimiento de culpa cuando sabes de mindfull eating sabes que hay que disfrutar el momento de cada comida y saber decir que no cuando realmente ya no quieres más, ¡es difícil pero te invito a practicarlo!

Recuerda aprender a comer para no hacer dietas el resto de tu vida, la infancia es un momento ideal para aprender a hacerlo, acude con un nutriólogo con cédula profesional y aprendan en familia. ¡Feliz año nuevo!

